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    Друг Иско: «Солари, ты – убийца футбола»

    Друг полузащитника «Реала» Иско Айтор Коста в инстаграме раскритиковал главного тренера мадридского клуба Сантьяго Солари.

    «Солари, у тебя такое же представление о футболе, как у меня об инженерии. Ты – убийца футбола. У таких людей, как ты, нет имени», – написал Коста в инстаграме.

    • При аргентинце Иско полностью провел только две игры – против ЦСКА в Лиге чемпионов и «Мелильи» в Кубке Испании.
    • Всего в текущем сезоне Иско забил четыре мяча и сделал одну результативную передачу в 21 игре за «Реал».
    • В подписании игрока заинтересован «ПСЖ».

    Источник: Football Italia

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    14.01.2019 19:26
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 14 января 2019, 20:28

      Иско, видимо, тогда олицетворение футбола?))

      0
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      ...
      Рейтинг: -125

      BARCLAYS_APL > mihail200606 14 января 2019, 22:10

      По лучше чем Малком Дембеле и остальные

      3
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    • ...
      Рейтинг: +14263

      Skull_Boy 14 января 2019, 19:45

      Открою тебе небольшую тайну, что твой друг херовый футболист

      6
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      ...
      Рейтинг: +264

      ibragim_ibragimov_99 > Skull_Boy 14 января 2019, 21:26

      щас Иско прям прочитает твой коммент.

      3
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