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    «ПСЖ» летом планирует купить Коутиньо и Иско

    Руководство «ПСЖ» во время летнего трансферного окна планирует приобрести полузащитника «Реала» Иско и хавбека «Барселоны» Филиппе Коутиньо.

    Ранее сообщалось, что Коутиньо может войти в сделку по переходу в «Барселону» нападающего Килиана Мбаппе.

    • По данным Transfermarkt, стоимость Иско составляет 75 миллионов евро, Коутиньо – 140.
    • В этом сезоне Иско провел в Примере 10 матчей, забил один гол и отдал две результативные передачи.
    • В активе Коутиньо – четыре забитых мяча и один голевой пас в 10-ти играх.

    Источник: Don Balon

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    Сегодня, 08:48
    Комментарии1
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      Рейтинг: +45292

      Рубик Докоян 1 час назад

      Планировать можно покупки, но прежде осуществите крупные продажи...

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