«ПСЖ» летом планирует купить Коутиньо и Иско

Руководство «ПСЖ» во время летнего трансферного окна планирует приобрести полузащитника «Реала» Иско и хавбека «Барселоны» Филиппе Коутиньо.

Ранее сообщалось, что Коутиньо может войти в сделку по переходу в «Барселону» нападающего Килиана Мбаппе.