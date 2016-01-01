«ПСЖ» летом планирует купить Коутиньо и Иско

Планировать можно покупки, но прежде осуществите крупные продажи...
Руководство «ПСЖ» во время летнего трансферного окна планирует приобрести полузащитника «Реала» Иско и хавбека «Барселоны» Филиппе Коутиньо.
Ранее сообщалось, что Коутиньо может войти в сделку по переходу в «Барселону» нападающего Килиана Мбаппе.
- По данным Transfermarkt, стоимость Иско составляет 75 миллионов евро, Коутиньо – 140.
- В этом сезоне Иско провел в Примере 10 матчей, забил один гол и отдал две результативные передачи.
- В активе Коутиньо – четыре забитых мяча и один голевой пас в 10-ти играх.