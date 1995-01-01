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    «Барселона» готова предложить за Мбаппе 150 миллионов и Коутиньо

    «Барселона» хочет заполучить нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе.

    Каталонцы готовы предложить парижскому клубу 150 миллионов евро за француза плюс полузащитника Филиппе Коутиньо. «ПСЖ» не намерен продавать Мбаппе, но «Барселона» считает, что включение в трансфер бразильца может повысить его вероятность.

    Кроме того, Коутиньо близко дружит с форвардом «ПСЖ» Неймаром, и каталонцы надеются, что он убедит руководство своего клуба пойти на такую сделку.

    • В текущем сезоне Мбаппе провел на клубном уровне 18 матчей, забил 15 голов и сделал 10 результативных передач.
    • Коутиньо записал на свой счет пять мячей и четыре голевых паса в 22-х играх.

    Источник: Don Balon

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    Сегодня, 13:56
    Комментарии9
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      Рейтинг: +2660

      la verdad 11 минут назад

      Знаменитый Don Balabolon :))))))) Он знает всё! Об утках :)))

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      Рейтинг: +1046

      dinar7777dinar 13 минут назад

      интересный был заголовок но как посмотрел источник ДОН БАЛОН все стало понятно !

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      Рейтинг: +2732

      Skull_Boy 27 минут назад

      Коут все спекся

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      Рейтинг: +6666

      DeStar 29 минут назад

      у барсы бабло не заканчивается)

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      Рейтинг: +23567

      Project Бабангида > DeStar 16 минут назад

      гребут всех на корню , потом пишут что у нас своя школа, а реал только звёзд скупает) .... уске с хетафе покеры с гордым видом отгружают

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      Рейтинг: +1046

      dinar7777dinar > Project Бабангида 13 минут назад

      а такие вот как ты и верят во всякие уточки !

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      Рейтинг: +6666

      DeStar > Project Бабангида 7 минут назад

      Ну да, так и есть) не ну тут поспорить можно ,реал действительно скупал когда-то всех и вся. так что такие обвинения были правдивы, а барса была со своими воспитанниками. только это футбол и конвеера делающих месси не придумали еще) Теперь поменялись местами то то и всего.

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      Рейтинг: +3837

      XaXatyn 36 минут назад

      Быстро Коутиньо наигрался в Испании !

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      Рейтинг: +470

      Mr Abdullaev 37 минут назад

      Коутиньо лучше оставить.

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