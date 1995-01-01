«Барселона» готова предложить за Мбаппе 150 миллионов и Коутиньо

«Барселона» хочет заполучить нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе.

Каталонцы готовы предложить парижскому клубу 150 миллионов евро за француза плюс полузащитника Филиппе Коутиньо. «ПСЖ» не намерен продавать Мбаппе, но «Барселона» считает, что включение в трансфер бразильца может повысить его вероятность.

Кроме того, Коутиньо близко дружит с форвардом «ПСЖ» Неймаром, и каталонцы надеются, что он убедит руководство своего клуба пойти на такую сделку.