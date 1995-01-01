Знаменитый Don Balabolon :))))))) Он знает всё! Об утках :)))
«Барселона» хочет заполучить нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе.
Каталонцы готовы предложить парижскому клубу 150 миллионов евро за француза плюс полузащитника Филиппе Коутиньо. «ПСЖ» не намерен продавать Мбаппе, но «Барселона» считает, что включение в трансфер бразильца может повысить его вероятность.
Кроме того, Коутиньо близко дружит с форвардом «ПСЖ» Неймаром, и каталонцы надеются, что он убедит руководство своего клуба пойти на такую сделку.
- В текущем сезоне Мбаппе провел на клубном уровне 18 матчей, забил 15 голов и сделал 10 результативных передач.
- Коутиньо записал на свой счет пять мячей и четыре голевых паса в 22-х играх.