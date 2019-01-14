Иско сообщил друзьям, что хочет продолжить карьеру в Италии, а не Англии

Полузащитник «Реала» Иско хочет сменить команду в текущее трансферное окно, сообщает Tuttomercatoweb.

По информации источника, у 26-летнего хавбека испортились отношения не только с главным тренером Сантьяго Солари, но и капитаном мадридского клуба Серхио Рамосом.

Своим друзьям он сообщил, что хочет продолжить карьеру в Италии. Англия его интересует в меньшей степени из-за климата и образа жизни.

Ранее Солари раскритиковал близкий друг Иско.