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    Иско сообщил друзьям, что хочет продолжить карьеру в Италии, а не Англии

    Полузащитник «Реала» Иско хочет сменить команду в текущее трансферное окно, сообщает Tuttomercatoweb.

    По информации источника, у 26-летнего хавбека испортились отношения не только с главным тренером Сантьяго Солари, но и капитаном мадридского клуба Серхио Рамосом.

    Своим друзьям он сообщил, что хочет продолжить карьеру в Италии. Англия его интересует в меньшей степени из-за климата и образа жизни.

    Ранее Солари раскритиковал близкий друг Иско.

    • Главными претендентами на игрока называются «Ювентус» и «ПСЖ».
    • В текущем сезоне он забил четыре мяча и сделал одну результативную передачу в 21 игре за «Реал».

    Источник: Tuttomercatoweb.com

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    14.01.2019 22:03
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 14 января 2019, 22:36

      Да, Италия ему ближе по манере игры, чем АПЛ, и "Юве" был бы очень кстати.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +11

      Лев 701 14 января 2019, 22:15

      Ювентус???

      0
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