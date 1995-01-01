Близкий друг Иско: «Солари, ты – убийца футбола»

Иско, видимо, тогда олицетворение футбола?))
Близкий друг полузащитника «Реала» Иско Айтор Коста в социальных сетях раскритиковал главного тренера мадридского клуба Сантьяго Солари.
«Солари, у тебя такое же представление о футболе, как у меня об инженерии. Ты – убийца футбола. У таких людей, как ты, нет имени», – написал Коста в инстаграме.
- При аргентинце Иско полностью провел только две игры – против ЦСКА в Лиге чемпионов и «Мелильи» в Кубке Испании.
- Всего в текущем сезоне Иско забил четыре мяча и сделал одну результативную передачу в 21 игре за «Реал».
- В подписании игрока заинтересован «ПСЖ».