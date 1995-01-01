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    Близкий друг Иско: «Солари, ты – убийца футбола»

    Близкий друг полузащитника «Реала» Иско Айтор Коста в социальных сетях раскритиковал главного тренера мадридского клуба Сантьяго Солари.

    «Солари, у тебя такое же представление о футболе, как у меня об инженерии. Ты – убийца футбола. У таких людей, как ты, нет имени», – написал Коста в инстаграме.

    • При аргентинце Иско полностью провел только две игры – против ЦСКА в Лиге чемпионов и «Мелильи» в Кубке Испании.
    • Всего в текущем сезоне Иско забил четыре мяча и сделал одну результативную передачу в 21 игре за «Реал».
    • В подписании игрока заинтересован «ПСЖ».

    Источник: Football Italia

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    Сегодня, 19:26
    Комментарии2
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      Рейтинг: +4157

      mihail200606 2 минуты назад

      Иско, видимо, тогда олицетворение футбола?))

      0
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      Рейтинг: +3149

      Skull_Boy 45 минут назад

      Открою тебе небольшую тайну, что твой друг херовый футболист

      0
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