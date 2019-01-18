Летом «Реал» может продать семь игроков

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Следующим летом уйти из «Реала» могут сразу семь игроков, сообщает AS.
Согласно информации издания, по завершению нынешнего сезона мадридский клуб может выставить на трансфер голкипера Кейлора Наваса, защитников Хесуса Вальехо и Марсело, полузащитников Луку Модрича, Иско и Гарета Бэйла и форварда Мариано Диаса.
- После первого круга «Реал» идет четвертым в турнирной таблице Ла Лиги с 33 очками в активе.
- Команда вышла в четвертьфинал Кубка Испании и 1/8 финала Лиги чемпионов, где сыграет с «Аяксом».