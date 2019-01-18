Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Летом «Реал» может продать семь игроков

    Следующим летом уйти из «Реала» могут сразу семь игроков, сообщает AS.

    Согласно информации издания, по завершению нынешнего сезона мадридский клуб может выставить на трансфер голкипера Кейлора Наваса, защитников Хесуса Вальехо и Марсело, полузащитников Луку Модрича, Иско и Гарета Бэйла и форварда Мариано Диаса.

    • После первого круга «Реал» идет четвертым в турнирной таблице Ла Лиги с 33 очками в активе.
    • Команда вышла в четвертьфинал Кубка Испании и 1/8 финала Лиги чемпионов, где сыграет с «Аяксом».

    Источник: AS

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    18.01.2019 09:17
    Рекомендуем
    Комментарии20
    ...
    • ...
      Рейтинг: +9

      I ash-k-a 18 января 2019, 18:00

      Посмотрим

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12344

      DeStar 18 января 2019, 17:31

      Да сколько уже таких тупых новостей боже
      Марсело? ага, конечно , точно не продадут, если он сам уйти не захочет. Его даже не кем заменить, и на горизонте аналогов почти нет.
      Навас? с ним же контракт продлили недели 2 назад?
      Вальехо - пофигу
      Бэйл - да, надо сливать
      Модрич - возраст, согласен что надо
      Диаса.. зачем тогда возвращали?
      Никто так не будет делать, это нужно 7 продать и 7 купить. .а это слишком круто.
      Может и выставит 7 ,но продаст не больше 3

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +259

      professor13 18 января 2019, 14:50

      Грядет перестройка,нужна свежая кровь

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 18 января 2019, 14:21

      Марсело ,Иско и Бэйл должны остаться в Реале.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +128

      Jackson88 18 января 2019, 13:26

      Марсело, Модрича, наваса врятли продадут, а вот Бензема, Иско, Бэйл, Вальехо, Мариано точно на выход

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +905

      VVadic 18 января 2019, 12:56

      Может уже пора продать Реал?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12101

      BRO_football 18 января 2019, 12:03

      Все звёзды уходят. Такими темпами Реал превратится в типичный середняк Примеры.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +566

      Mr Abdullaev 18 января 2019, 11:12

      Половина основы, как это, кого они купят за врученые деньги ? Когда компенсация за игрока нормального около 300 и больше

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12344

      DeStar > Mr Abdullaev 18 января 2019, 17:30

      ну так уж сказал ,300 это уже за любого игрока. а не за нормального.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13

      Khasannnnn 18 января 2019, 10:27

      Ооо!! они хотят выиграть вторую лигу теперь, надоело в первой играть

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3021

      Dgad 18 января 2019, 10:25

      Да что за бред, Бейла Марсело Иско точно не продадут

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +288

      NotFound > Dgad 18 января 2019, 14:28

      Бейл хрустальный, Иско с тренерами не сильно дружит и получает мало практики. А вот по Марсело конечно странно, хороший игрок основы, непонятно зачем его продавать.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11