Солари недоволен весом Марсело. У бразильца более пяти лишних килограммов

Тренер «Реала» Сантьяго Солари недоволен проблемами со здоровьем защитника Марсело.

Как сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на El Transistor, по ходу сезона у бразильца было явных семь килограмм лишнего веса. Сейчас эта цифра немного уменьшилась, но данная ситуация разозлила Солари. Кроме того, специалист недоволен полузащитником Иско, который также испытывает проблемы в этом плане.

Специалист заявил игрокам, что никто из них не выйдет на поле, пока не вернется к боевому весу.

В последний раз Марсело взвешивался вчера. Его вес превышает норму на пять-шесть килограммов.