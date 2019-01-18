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    Солари недоволен весом Марсело. У бразильца более пяти лишних килограммов

    Тренер «Реала» Сантьяго Солари недоволен проблемами со здоровьем защитника Марсело.

    Как сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на El Transistor, по ходу сезона у бразильца было явных семь килограмм лишнего веса. Сейчас эта цифра немного уменьшилась, но данная ситуация разозлила Солари. Кроме того, специалист недоволен полузащитником Иско, который также испытывает проблемы в этом плане.

    Специалист заявил игрокам, что никто из них не выйдет на поле, пока не вернется к боевому весу.

    В последний раз Марсело взвешивался вчера. Его вес превышает норму на пять-шесть килограммов.

    • В этом сезоне бразилец провел за «Реал» 19 матчей, забил три гола и сделал три результативные передачи.
    • Контракт 30-летнего футболиста рассчитан до лета 2022 года.

    Источник: Mundo Deportivo

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    18.01.2019 15:59
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +12344

      DeStar 18 января 2019, 19:26

      А то ,что никто не доволен Солари, за импотенцию в тактике и стратегии? да даже "зарядить" игроков нифига не может, только ссорится и все

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      Рейтинг: +600

      Санёк 17 18 января 2019, 19:19

      Ага скоро начнется, у Иско голова больше чем чем его рост, Лукас ростом маленький, Бэйл хрустальный,он лошаду похоже

      0
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      Рейтинг: +3754

      Yev 18 января 2019, 17:59

      Олевьешку и картофан на Новый год переел

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      Рейтинг: +24996

      bset 18 января 2019, 16:14

      Глядя на полезность Марсело, можно закрыть глаза на лишний вес. Роналдо лишний вес не мешал быть лучшим. Как и Игуаин в золотые для себя года успешно играл с лишним весом. Я понимаю, к слабым игрокам такие требования предъявлять. Но Марсело - лучший левый защитник.

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