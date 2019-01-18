Солари недоволен весом Марсело. У бразильца более пяти лишних килограммов

А то ,что никто не доволен Солари, за импотенцию в тактике и стратегии? да даже "зарядить" игроков нифига не может, только ссорится и все
Тренер «Реала» Сантьяго Солари недоволен проблемами со здоровьем защитника Марсело.
Как сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на El Transistor, по ходу сезона у бразильца было явных семь килограмм лишнего веса. Сейчас эта цифра немного уменьшилась, но данная ситуация разозлила Солари. Кроме того, специалист недоволен полузащитником Иско, который также испытывает проблемы в этом плане.
Специалист заявил игрокам, что никто из них не выйдет на поле, пока не вернется к боевому весу.
В последний раз Марсело взвешивался вчера. Его вес превышает норму на пять-шесть килограммов.
- В этом сезоне бразилец провел за «Реал» 19 матчей, забил три гола и сделал три результативные передачи.
- Контракт 30-летнего футболиста рассчитан до лета 2022 года.