The Sun: «Реал» готов перевести Бэйла в дубль, если он не покинет клуб

Руководство «Реала» хочет, чтобы валлийский вингер Гарет Бэйл покинул клуб во время летнего трансферного окна, сообщает The Sun.

По информации источника, если футболист будет блокировать свой уход, то его готовы перевести в дубль.

Отношения между «Реалом» и Бэйлом окончательно разладились после заявления агента игрока Джонатана Барнетта о желании Гарета отработать свой контракт до конца.