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    The Sun: «Реал» готов перевести Бэйла в дубль, если он не покинет клуб

    Руководство «Реала» хочет, чтобы валлийский вингер Гарет Бэйл покинул клуб во время летнего трансферного окна, сообщает The Sun.

    По информации источника, если футболист будет блокировать свой уход, то его готовы перевести в дубль.

    Отношения между «Реалом» и Бэйлом окончательно разладились после заявления агента игрока Джонатана Барнетта о желании Гарета отработать свой контракт до конца.

    • Бэйл выступает за «Реал» с 2013 года.
    • Соглашение между сторонами рассчитано до 2022 года.
    • Зарплата 29-летнего валлийца со всевозможными бонусами составляет 27 миллионов евро за сезон.

    Источник: The Sun

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +5574

      Skull_Boy 24 минуты назад

      Подох, как и Оуэн

      0
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    • ...
      Рейтинг: +374

      xrrrx 28 минут назад

      27 лямов в дубле получать. почему бы и нет?)

      1
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      ...
      Рейтинг: +5604

      KLIM777 > xrrrx 12 минут назад

      80 млн до конца контракта и на пенсию так не познав испанский язык))

      0
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