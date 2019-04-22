Marca: «Реал» готов отдать Бэйла в аренду

Если реал не снизит цену до одыкватной, то его не кто так и не купит
«Реал» хочет продать полузащитника Гарета Бэйла в летнее трансферное окно.
По информации Marca, мадридцы до сих пор не получили ни одного предложения о покупке валлийца и поэтому готовы отдать его в аренду с правом последующего выкупа.
29-летний футболист не входит в планы «Реала» на следующий сезон.
Ранее игрок через своего агента передал руководству клуба, что не хочет покидать команду.
- Мадридцы приобрели Бэйла у «Тоттенхэма» в 2013 году за 101 миллион евро.
- В этом сезоне полузащитник провел за «Реал» 40 матчей, забил 14 голов и сделал шесть результативных передач.