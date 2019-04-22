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    Marca: «Реал» готов отдать Бэйла в аренду

    «Реал» хочет продать полузащитника Гарета Бэйла в летнее трансферное окно.

    По информации Marca, мадридцы до сих пор не получили ни одного предложения о покупке валлийца и поэтому готовы отдать его в аренду с правом последующего выкупа.

    29-летний футболист не входит в планы «Реала» на следующий сезон.

    Ранее игрок через своего агента передал руководству клуба, что не хочет покидать команду.

    • Мадридцы приобрели Бэйла у «Тоттенхэма» в 2013 году за 101 миллион евро.
    • В этом сезоне полузащитник провел за «Реал» 40 матчей, забил 14 голов и сделал шесть результативных передач.

    Источник: Marca

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    Сегодня, 14:38
    Комментарии1
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      Рейтинг: -366

      SuperPAV9 26 минут назад

      Если реал не снизит цену до одыкватной, то его не кто так и не купит

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