Marca: «Реал» готов отдать Бэйла в аренду

«Реал» хочет продать полузащитника Гарета Бэйла в летнее трансферное окно.

По информации Marca, мадридцы до сих пор не получили ни одного предложения о покупке валлийца и поэтому готовы отдать его в аренду с правом последующего выкупа.

29-летний футболист не входит в планы «Реала» на следующий сезон.

Ранее игрок через своего агента передал руководству клуба, что не хочет покидать команду.