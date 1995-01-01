laSexta: Бэйл сообщил руководству «Реала», что не хочет уходить из клуба

Полузащитник «Реала» Гарет Бэйл намерен продолжить выступления за мадридцев.

Валлиец через своего агента сообщил руководству клуба, что не хочет покидать команду.

Ранее сообщалось, что «Реал» планирует расстаться с 29-летним футболистом в летнее трансферное окно.