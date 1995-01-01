laSexta: Бэйл сообщил руководству «Реала», что не хочет уходить из клуба

Полузащитник «Реала» Гарет Бэйл намерен продолжить выступления за мадридцев.
Валлиец через своего агента сообщил руководству клуба, что не хочет покидать команду.
Ранее сообщалось, что «Реал» планирует расстаться с 29-летним футболистом в летнее трансферное окно.
- Бэйл перешел в мадридский клуб из «Тоттенхэма» в 2013 году за 101 миллион евро.
- В текущем сезоне хавбек провел за «Реал» 39 матчей, забил 14 голов и сделал пять результативных передач.
- Контракт Бэйла рассчитан до июня 2022 года.
Источник: laSexta
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