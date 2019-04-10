AS: «Реал» сообщил агентам Бэйла о планах продать игрока

«Реал» решил продать летом валлийского вингера Гарета Бэйла, сообщает AS.

По информации источника, о соответствующих планах генеральный исполнительный директор мадридского клуба Хосе Анхель Санчес оповестил агентов футболиста Джонатана Барнетта и Луиса Алонсо.

При этом Санчес дал понять представителям 29-летнего нападающего, что у игрока будет право выбрать себе новую команду.