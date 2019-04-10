AS: «Реал» сообщил агентам Бэйла о планах продать игрока

Загнобили все-таки, теперь прямая дорога в Китай.
«Реал» решил продать летом валлийского вингера Гарета Бэйла, сообщает AS.
По информации источника, о соответствующих планах генеральный исполнительный директор мадридского клуба Хосе Анхель Санчес оповестил агентов футболиста Джонатана Барнетта и Луиса Алонсо.
При этом Санчес дал понять представителям 29-летнего нападающего, что у игрока будет право выбрать себе новую команду.
- Бэйл выступает за «Реал» с 2013 года, сыграл 227 матчей, забил 102 гола и сделал 63 результативные передачи.
- Его контракт с клубом рассчитан до июня 2022 года.