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    AS: «Реал» сообщил агентам Бэйла о планах продать игрока

    «Реал» решил продать летом валлийского вингера Гарета Бэйла, сообщает AS.

    По информации источника, о соответствующих планах генеральный исполнительный директор мадридского клуба Хосе Анхель Санчес оповестил агентов футболиста Джонатана Барнетта и Луиса Алонсо.

    При этом Санчес дал понять представителям 29-летнего нападающего, что у игрока будет право выбрать себе новую команду.

    • Бэйл выступает за «Реал» с 2013 года, сыграл 227 матчей, забил 102 гола и сделал 63 результативные передачи.
    • Его контракт с клубом рассчитан до июня 2022 года.

    Источник: AS

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    Сегодня, 11:18
    Комментарии2
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      Рейтинг: +176

      Звезда запаса 15 минут назад

      Загнобили все-таки, теперь прямая дорога в Китай.

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      Рейтинг: +7548

      DeStar 23 минуты назад

      Ну и правильно, только выбор у него совсем маленький. Зп его никто не потянет, на понижение идти особо никому не хочется( в плане зп) хоть он свою и не заслуживает. Хрусталь, скоро 30 лет.. да епт.. да кому он нужен? дай бог за 50 заберет кто ,ради "имени" и победителя 4-ех лч.

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