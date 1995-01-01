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    Ok Diario: «Реал» предложил «ПСЖ» купить Бэйла

    «Реал» хочет продать вингера Гарета Бэйла во время летнего трансферного окна, сообщает Ok Diario.

    По информации источника, мадридский клуб предложил услуги 29-летнего валлийца «ПСЖ».

    Парижане пока не дали однозначный ответ «Реалу», поскольку взяли время на размышления.

    • Бэйл выступает за «Реал» с 2013 года.
    • В текущем сезоне игрок провел 42 матча во всех турнирах, забил 14 голов и сделал шесть результативных передач.
    • Контракт футболиста с клубом рассчитан до 2022 года.

    Источник: Ok Diario

    Испанская цифровая газета, основанная в сентябре 2015 года

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +2359

      arzamas 14 минут назад

      В Реале Бейлом торговали
      С лотка и оптом, слышу я.
      А почему продать желали?
      Не забивает ни ..я.)

      0
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      Рейтинг: +390

      VVadic 29 минут назад

      Кончно ПСЖ надо брать дядю Бэйла!

      0
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      Рейтинг: +1061

      SarJr 1 час назад

      Все зависит от того, сколько реала него хочет

      0
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      Рейтинг: +5536

      Eddyson 1 час назад

      Чем быстрее купят Бэйла, тем быстрее все про фэйл с паредесом забудут - будут от этого трансфера охреневать.

      1
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      Рейтинг: +7750

      DeStar > Eddyson 42 минуты назад

      захахаах) да)

      0
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      Рейтинг: +2209

      panmon 2 часа назад

      Обменяйте на Неймара! Бейл же так хорош

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