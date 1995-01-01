Ok Diario: «Реал» предложил «ПСЖ» купить Бэйла

В Реале Бейлом торговали
С лотка и оптом, слышу я.
А почему продать желали?
Не забивает ни ..я.)
«Реал» хочет продать вингера Гарета Бэйла во время летнего трансферного окна, сообщает Ok Diario.
По информации источника, мадридский клуб предложил услуги 29-летнего валлийца «ПСЖ».
Парижане пока не дали однозначный ответ «Реалу», поскольку взяли время на размышления.
- Бэйл выступает за «Реал» с 2013 года.
- В текущем сезоне игрок провел 42 матча во всех турнирах, забил 14 голов и сделал шесть результативных передач.
- Контракт футболиста с клубом рассчитан до 2022 года.