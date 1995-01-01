Ok Diario: «Реал» предложил «ПСЖ» купить Бэйла

«Реал» хочет продать вингера Гарета Бэйла во время летнего трансферного окна, сообщает Ok Diario.

По информации источника, мадридский клуб предложил услуги 29-летнего валлийца «ПСЖ».

Парижане пока не дали однозначный ответ «Реалу», поскольку взяли время на размышления.