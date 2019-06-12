«Реал» потратил рекордную сумму в этом сезоне. Даже на Криштиану, Кака и Бензема ушло меньше

А чемпионат еще даже не начался.

Сегодня «Реал» подтвердил трансфер защитника «Лиона» Ферлана Менди (не путать с Бенжаменом Менди из «Манчестер Сити»). Этот переход – уже пятый в этом сезоне для «Реала».

Эден Азар («Челси»).

Лука Йович («Айнтрахт»).

Эдер Милитан («Порту»).

Ферлан Менди («Лион»).

Родриго («Сантос»).

Благодаря этому «Реал» впервые в своей истории потратил больше 300 миллионов евро на трансферы и перебил достижение, поставленное десять лет назад – 258,5 миллионов. Тогда в клуб пришли Криштиану Роналду, Кака, Карим Бензема и другие.

Данная цифра, скорее всего, еще больше увеличится в течение сезона: за последнюю неделю в СМИ писали об интересе «Реала» к Погба, Мбаппе и Эриксену.

Среди других клубов самые крупные трансферы за сезон были у «Барселоны». В сезоне 2017-18 она потратила 374,5 миллиона евро. Самые крупные покупки в этом году – Коутиньо и Дембеле.

Все данные – Transfermarkt.