«Реал» потратил рекордную сумму в этом сезоне. Даже на Криштиану, Кака и Бензема ушло меньше

Сегодня «Реал» подтвердил трансфер защитника «Лиона» Ферлана Менди (не путать с Бенжаменом Менди из «Манчестер Сити»). Этот переход – уже пятый в этом сезоне для «Реала».
- Эден Азар («Челси»).
- Лука Йович («Айнтрахт»).
- Эдер Милитан («Порту»).
- Ферлан Менди («Лион»).
- Родриго («Сантос»).
Благодаря этому «Реал» впервые в своей истории потратил больше 300 миллионов евро на трансферы и перебил достижение, поставленное десять лет назад – 258,5 миллионов. Тогда в клуб пришли Криштиану Роналду, Кака, Карим Бензема и другие.
Данная цифра, скорее всего, еще больше увеличится в течение сезона: за последнюю неделю в СМИ писали об интересе «Реала» к Погба, Мбаппе и Эриксену.
Среди других клубов самые крупные трансферы за сезон были у «Барселоны». В сезоне 2017-18 она потратила 374,5 миллиона евро. Самые крупные покупки в этом году – Коутиньо и Дембеле.
Все данные – Transfermarkt.