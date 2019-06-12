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    «Реал» потратил рекордную сумму в этом сезоне. Даже на Криштиану, Кака и Бензема ушло меньше


    3.7
    Голосов: 3
    12.06.2019 23:33
    А чемпионат еще даже не начался.

    Сегодня «Реал» подтвердил трансфер защитника «Лиона» Ферлана Менди (не путать с Бенжаменом Менди из «Манчестер Сити»). Этот переход – уже пятый в этом сезоне для «Реала».

    • Эден Азар («Челси»).
    • Лука Йович («Айнтрахт»).
    • Эдер Милитан («Порту»).
    • Ферлан Менди («Лион»).
    • Родриго («Сантос»).

    Благодаря этому «Реал» впервые в своей истории потратил больше 300 миллионов евро на трансферы и перебил достижение, поставленное десять лет назад – 258,5 миллионов. Тогда в клуб пришли Криштиану Роналду, Кака, Карим Бензема и другие.

    Данная цифра, скорее всего, еще больше увеличится в течение сезона: за последнюю неделю в СМИ писали об интересе «Реала» к Погба, Мбаппе и Эриксену.

    Среди других клубов самые крупные трансферы за сезон были у «Барселоны». В сезоне 2017-18 она потратила 374,5 миллиона евро. Самые крупные покупки в этом году – Коутиньо и Дембеле.

    Все данные – Transfermarkt.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 3.7 Голосов: 3
    Комментарии5
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      Рейтинг: +2291

      panmon 20 минут назад

      10 лет прошло как бы... в то время игроки по 250 лямов не стоили наверное?

      0
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      Рейтинг: +7956

      DeStar 36 минут назад

      Вряд ли кто-то еще придет. Уж точно денег на мбаппе нет, но полузащитник бы не помешал. Но уже гуд и так. 2 защитника. 2 в атаку,.. ну с родриго 3, но вряд ли там малой еще готов, как и винисиус. Хотя. думаю , родриго дадут шанс себя проявить, учитывая что справа васкес и бэйл.. хотя с чего я взял что родриго правый фланговый?) я не помню)

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      Рейтинг: +2291

      panmon > DeStar 20 минут назад

      ух что-то я не уверен в этих трансферах

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      Рейтинг: +7956

      DeStar > panmon 14 минут назад

      никто не уверен. Нельзя быть в таком уверенным) может пришел бы мбаппе и забил бы за сезон 10 голов, или еще кто лажал бы. В любом случае 5 новых игроков это уже хорошо, тем более что пока из прошлосезонных игроков никто не ушел, а у реала были дикие проблемы со скамейкой игроков - теперь хотя бы их нет, но явно уйдут какие малые, кто-то из ( винисиус, диас , второй диас, асенсио, васкес, начо, может регульон, себальос который не нужен зидану)

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      Рейтинг: +162

      Seamus 39 минут назад

      Ну, просто ценники в принципе растут... 10 лет назад считали, что за Роналду отдали космическую сумму..

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