Зидан: «Надеемся, что Бэйл скоро покинет «Реал»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан анонсировал скорый уход из клуба вингера Гарета Бэйла.

«Бэйл не играл (в матче с «Баварией» – примечание «Бомбардира»), потому что он очень близок к уходу из клуба. Мы надеемся, что Бэйл скоро покинет «Реал». Так будет лучше для всех. Работаем над его трансфером в другую команду.

У меня нет ничего личного против Гарета, но приходит время, когда что-то нужно менять. Я должен принимать решения, мы должны меняться. Трансфер – это решение тренера, а также игрока, который знает ситуацию. Ситуация изменится. Я не знаю, через 24 или 48 часов, но она изменится, и это хорошо для всех», – сказал Зидан.

Ранее сообщалось об интересе к 30-летнему валлийцу со стороны «Баварии», «Тоттенхэма», «Интера» и неназванного китайского клуба.