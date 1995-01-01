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    Зидан: «Надеемся, что Бэйл скоро покинет «Реал»

    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан анонсировал скорый уход из клуба вингера Гарета Бэйла.

    «Бэйл не играл (в матче с «Баварией» – примечание «Бомбардира»), потому что он очень близок к уходу из клуба. Мы надеемся, что Бэйл скоро покинет «Реал». Так будет лучше для всех. Работаем над его трансфером в другую команду.

    У меня нет ничего личного против Гарета, но приходит время, когда что-то нужно менять. Я должен принимать решения, мы должны меняться. Трансфер – это решение тренера, а также игрока, который знает ситуацию. Ситуация изменится. Я не знаю, через 24 или 48 часов, но она изменится, и это хорошо для всех», – сказал Зидан.

    Ранее сообщалось об интересе к 30-летнему валлийцу со стороны «Баварии», «Тоттенхэма», «Интера» и неназванного китайского клуба.

    • Бэйл перешел в «Реал» из «Тоттенхэма» в 2013 году за 101 миллион евро.
    • Всего игрок провел за мадридскую команду 231 матч, забил 102 гола и сделал 65 результативных передач.
    • Его контракт с клубом рассчитан до июня 2022 года.

    Источник: Goal.com

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