МКЧ. «Бавария» обыграла «Реал», «Арсенал» разгромил «Фиорентину»

В ночь на воскресенье в США состоялись два матча Международного кубка чемпионов.

Сначала в Шарлотте «Арсенал» одержал крупную победу над «Фиорентиной» со счетом 3:0. Дубль в этом поединке оформил Эдвард Нкетиа, еще один мяч в активе Джозефа Уиллока.

Позднее «Бавария» в Хьюстоне выиграла у «Реала» со счетом 3:1. В составе мюнхенской команды отличились Корентен Толиссо, Роберт Левандовски и Серж Гнабри, за мадридцев забил дебютант Родриго.

Международный кубок чемпионов

Арсенал (Англия) – Фиорентина (Италия) – 3:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Нкетиа, 15; 2:0 – Нкетиа, 65; 3:0 – Уиллок, 89.

Бавария (Германия) – Реал (Испания) – 3:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Толиссо, 15; 2:0 – Левандовски, 67; 3:0 – Гнабри, 69; 3:1 – Родриго, 85.