The Independent: «ПСЖ» может обменять Неймара на Бэйла

«ПСЖ» пытается найти покупателя для нападающего Неймара.

По информации The Independent, во французском клубе обсуждают идею обмена бразильца на атакующего полузащитника «Реала» Гарета Бэйла с доплатой со стороны мадридцев.

Ранее главный тренер «Реала» Зинедин Зидан заявил, что надеется на скорый уход Бэйла из клуба, а агент валлийца сообщил, что ведет работу в этом направлении.

Неймар, в свою очередь, тоже стремится покинуть парижан. Футболист хочет вернуться в «Барселону», но не против рассмотреть и другие варианты продолжения карьеры.