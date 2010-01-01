The Independent: «ПСЖ» может обменять Неймара на Бэйла

Бэйла кстати представляю в футболке ПСЖ. Другой вопрос сколько они еще доплатят вместе с Бейлом,или Коутиньо бонусом дадут?
«ПСЖ» пытается найти покупателя для нападающего Неймара.
По информации The Independent, во французском клубе обсуждают идею обмена бразильца на атакующего полузащитника «Реала» Гарета Бэйла с доплатой со стороны мадридцев.
Ранее главный тренер «Реала» Зинедин Зидан заявил, что надеется на скорый уход Бэйла из клуба, а агент валлийца сообщил, что ведет работу в этом направлении.
Неймар, в свою очередь, тоже стремится покинуть парижан. Футболист хочет вернуться в «Барселону», но не против рассмотреть и другие варианты продолжения карьеры.
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