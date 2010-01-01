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    The Independent: «ПСЖ» может обменять Неймара на Бэйла

    «ПСЖ» пытается найти покупателя для нападающего Неймара.

    По информации The Independent, во французском клубе обсуждают идею обмена бразильца на атакующего полузащитника «Реала» Гарета Бэйла с доплатой со стороны мадридцев.

    Ранее главный тренер «Реала» Зинедин Зидан заявил, что надеется на скорый уход Бэйла из клуба, а агент валлийца сообщил, что ведет работу в этом направлении.

    Неймар, в свою очередь, тоже стремится покинуть парижан. Футболист хочет вернуться в «Барселону», но не против рассмотреть и другие варианты продолжения карьеры.

    Источник: The Independent

    Британское интернет-издание, до 2016 года – ежедневная газета. Основана в 1986 году как независимая национальная утренняя газета.

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +782

      Romantic2010 15 минут назад

      Бэйла кстати представляю в футболке ПСЖ. Другой вопрос сколько они еще доплатят вместе с Бейлом,или Коутиньо бонусом дадут?

      0
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      Рейтинг: +343

      Illars > Romantic2010 10 минут назад

      а при чем тут Коутиньо?)

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