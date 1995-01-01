Агент Бэйла: «Зидан – позорище. Он не уважает футболиста, так много сделавшего для «Реала»

Футбольный агент Джонатан Барнетт, представляющий интересы полузащитника «Реала» Гарета Бэйла, раскритиковал главного тренера мадридцев Зинедина Зидана за то, что он надеется на скорый уход валлийца из клуба.

«Близок ли Бэйл к тому, чтобы покинуть Мадрид? Мы работаем над этим.

Зидан – позорище. Он не уважает футболиста, так много сделавшего для «Реала», – сказал Барнетт.