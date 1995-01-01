Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Динамо»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Динамо»?
    2 Не только Бэйл. Знаете ли вы всех игроков сборной Уэльса?
    Не только Бэйл. Знаете ли вы всех игроков сборной Уэльса?
    3 Тест: как хорошо вы понимаете Александра Бубнова
    Тест: как хорошо вы понимаете Александра Бубнова

    Агент Бэйла: «Зидан – позорище. Он не уважает футболиста, так много сделавшего для «Реала»

    Футбольный агент Джонатан Барнетт, представляющий интересы полузащитника «Реала» Гарета Бэйла, раскритиковал главного тренера мадридцев Зинедина Зидана за то, что он надеется на скорый уход валлийца из клуба.

    «Близок ли Бэйл к тому, чтобы покинуть Мадрид? Мы работаем над этим.

    Зидан – позорище. Он не уважает футболиста, так много сделавшего для «Реала», – сказал Барнетт.

    • Бэйл выступает за «Реал» с сентября 2013 года.
    • Футболист провел за мадридцев 231 матч, забил 102 гола и сделал 65 результативных передач.
    • В составе «Реала» хавбек выиграл чемпионат и Кубок Испании и четырежды победил в Лиге чемпионов.

    Источник: Твиттер корреспондента AFP Тома Олната

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:33
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +10020

      Garrincha58 22 минуты назад

      Зизу скоро и сам вылетит из Мадрида ничего у него не получится во втором заходе потому что нет тех на ком он выезжал

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12

      mar-kempes 1 час назад

      С ветеранами так не поступают.Некрасиво.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1050

      Derzkiy1 1 час назад

      Бэйл хоть и ленивый стал , но сделал многое это факт

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +24

      seventeen > Derzkiy1 1 час назад

      Ну да, победный гол в финале кубка короля и победный гол в финале ЛЧ, жалко что он стеклянный:(

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +384

      ФК_Полоцк > Derzkiy1 1 час назад

      Совершенно верно. Некрасиво с ним поступают.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +46

      KESHAL2 > seventeen 59 минут назад

      Без.РОНАЛДО ОН СТАЛ ТАМ НЕ КТО

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79069
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    72606
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru