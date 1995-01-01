Агент Бэйла: «Зидан – позорище. Он не уважает футболиста, так много сделавшего для «Реала»

Зизу скоро и сам вылетит из Мадрида ничего у него не получится во втором заходе потому что нет тех на ком он выезжал
Футбольный агент Джонатан Барнетт, представляющий интересы полузащитника «Реала» Гарета Бэйла, раскритиковал главного тренера мадридцев Зинедина Зидана за то, что он надеется на скорый уход валлийца из клуба.
«Близок ли Бэйл к тому, чтобы покинуть Мадрид? Мы работаем над этим.
Зидан – позорище. Он не уважает футболиста, так много сделавшего для «Реала», – сказал Барнетт.
- Бэйл выступает за «Реал» с сентября 2013 года.
- Футболист провел за мадридцев 231 матч, забил 102 гола и сделал 65 результативных передач.
- В составе «Реала» хавбек выиграл чемпионат и Кубок Испании и четырежды победил в Лиге чемпионов.