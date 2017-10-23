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    Капелло: «В Китае больше говорят об «Интере», чем о «Милане»

    Главный тренер «Цзянсу Сунин» Фабио Капелло рассказал, что «Интер» более популярен в Китае, чем «Милан». Также 71-летний специалист подчеркнул, что больше не вернется на пост рулевого «россонери».

    Капелло трижды в своей карьере руководил «Миланом», завоевав с командой четыре титула чемпиона Италии и выиграв Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.

    «Что говорят китайцы о «Милане»? Немного, о нем здесь мало известно. Вы, журналисты, сплетничаете о команде, но пока нет ничего определенного в будущем «россонери».

    Мы больше говорим об «Интере». Это позор, и я говорю это как спортсмен и человек, который работал с Берлускони, что «Милан оказался в этой ситуации, потратив так много на трансферы.

    Могу ли я вернуться в «Милан»? Нет, на закате карьеры я хотел тренировать другую команду. Мне предложили спасти «Цзянсу Сунин» и мне это удалось. Я бы сказал, что эта миссия завершена. У меня еще год по контракту. После этого я отправлюсь в отпуск», – сказал Капелло.

    Источник: Football Italia

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    23.10.2017 13:46
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