Насосал что ли у всех?или его задница была в виде лунки для гольфа после поражения от матрасников?
Полузащитник «Реала» Гарет Бэйл не перейдет в китайский клуб.
По информации ВВС, мадридцы отменили трансфер 30-летнего игрока. Он останется в «Реале».
Ранее сообщалось, что валлиец перейдет в «Цзянсу Сунин», с которым подпишет трехлетний контракт. Зарплата футболиста должна была составить 1 миллион фунтов стерлингов в неделю.
- Бэйл перешел в «Реал» из «Тоттенхэма» в сентябре 2013 года за 101 миллион евро.
- Хавбек провел за мадридцев 231 матч, забил 102 гола и сделал 65 результативных передач.
- В составе «Реала» футболист выиграл чемпионат и Кубок Испании и четырежды победил в Лиге чемпионов.