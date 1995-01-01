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    ВВС: «Реал» отменил переход Бэйла в китайский клуб. Игрок останется в Мадриде

    Полузащитник «Реала» Гарет Бэйл не перейдет в китайский клуб.

    По информации ВВС, мадридцы отменили трансфер 30-летнего игрока. Он останется в «Реале».

    Ранее сообщалось, что валлиец перейдет в «Цзянсу Сунин», с которым подпишет трехлетний контракт. Зарплата футболиста должна была составить 1 миллион фунтов стерлингов в неделю.

    • Бэйл перешел в «Реал» из «Тоттенхэма» в сентябре 2013 года за 101 миллион евро.
    • Хавбек провел за мадридцев 231 матч, забил 102 гола и сделал 65 результативных передач.
    • В составе «Реала» футболист выиграл чемпионат и Кубок Испании и четырежды победил в Лиге чемпионов.

    Источник: ВВС

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    Сегодня, 16:15
    Комментарии8
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      Рейтинг: -221

      DonBaton 10 минут назад

      Насосал что ли у всех?или его задница была в виде лунки для гольфа после поражения от матрасников?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +916

      sidul1 16 минут назад

      Одна игра в неделю и лям в кармане, супер! Зидана жаба задавила.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8164

      DeStar 25 минут назад

      Так ранее сообщили, что его полет в китай был фейковой новостью ,а теперь говорят что сорвалось)?

      0
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      Рейтинг: +124

      Olymp2 31 минуту назад

      Вот суки - играть не давали, теперь не дают заработать

      0
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      Рейтинг: +107

      житель СПб 35 минут назад

      Какая-то клоунада и непоследовательность. Что творится в Реале?! Игрок, действительно, нужен Реалу крайне, но надо разобраться с отношениями вокруг игрока. Не могут разобраться - надо было продавать за большие деньги, условно - за 200 млн., и на них купить 2х супер играков. А сейчас - ни то, ни другое.

      0
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      Рейтинг: +1711

      Masteralex 45 минут назад

      нафига?

      0
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      Рейтинг: +1483

      ухоженный крокодил 1 час назад

      В неделю???
      Может в час?
      =))))))))))))

      0
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      Рейтинг: +1199

      алдан2014 1 час назад

      Реал как собака на сене

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