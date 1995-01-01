ВВС: «Реал» отменил переход Бэйла в китайский клуб. Игрок останется в Мадриде

Полузащитник «Реала» Гарет Бэйл не перейдет в китайский клуб.

По информации ВВС, мадридцы отменили трансфер 30-летнего игрока. Он останется в «Реале».

Ранее сообщалось, что валлиец перейдет в «Цзянсу Сунин», с которым подпишет трехлетний контракт. Зарплата футболиста должна была составить 1 миллион фунтов стерлингов в неделю.