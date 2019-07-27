Бэйл прилетел в Китай. Валлиец близок к переходу в «Цзянсу Сунин»

Вингер «Реала» Гарет Бэйл прибыл в Китай для завершения своего трансфера, вероятно, в «Цзянсу Сунин».

Ранее Marca сообщала, что 30-летний валлиец заключит с китайским клубом трехлетний контракт с зарплатой 22 миллиона евро в год.

Бэйл перешел в «Реал» из «Тоттенхэма» в 2013 году за 101 миллион евро.

Всего игрок провел за мадридскую команду 231 матч, забил 102 гола и сделал 65 результативных передач.

Его контракт с клубом рассчитан до июня 2022 года.