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    Бэйл прилетел в Китай. Валлиец близок к переходу в «Цзянсу Сунин»

    Вингер «Реала» Гарет Бэйл прибыл в Китай для завершения своего трансфера, вероятно, в «Цзянсу Сунин».

    Ранее Marca сообщала, что 30-летний валлиец заключит с китайским клубом трехлетний контракт с зарплатой 22 миллиона евро в год.

    • Бэйл перешел в «Реал» из «Тоттенхэма» в 2013 году за 101 миллион евро.
    • Всего игрок провел за мадридскую команду 231 матч, забил 102 гола и сделал 65 результативных передач.
    • Его контракт с клубом рассчитан до июня 2022 года.

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 07:17
    Комментарии10
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      Рейтинг: +997

      Вот оно чё Михалыч 38 минут назад

      Эх ,какого парня загубили (

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2062

      Dgad 47 минут назад

      Вот и все, недавно Бейл и Неймар считались главными после Роналду и Месси, один вот в Китай, второму не до футбола...сейчас вот Азар и Гризман должны взять на себя эту роль. Ну а чисто по человечески Гарета жаль, травмы не дали раскрыться да еще и поганый характер за что его в команде не взлюбили,

      0
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      Рейтинг: +91

      aleks.meskini12 49 минут назад

      Старое видео

      0
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      Рейтинг: +1088

      Dizayner 59 минут назад

      вот кто действительно погнался за баблом, печально, сто пудово он не согласился на предложения из европы из за низкой з/п, кто бы ему 17 лимонов отвалить смог? а тут китайцы аж 22 дают, отчего бы и нет

      1
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      Рейтинг: +512

      ProstoPolzovatel 1 час назад

      Видимо после недавнего матча с Атлетико, Бейл и его агент поняли, что за Реал дальше держаться не стоит)))

      2
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      Рейтинг: +5549

      mihail200606 1 час назад

      Реал вздохнул..)) но бэйл то олень, в его то возрасте неужели в Европе неохота ещё пару лет поиграть..

      3
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      Рейтинг: +1088

      Dizayner > mihail200606 58 минут назад

      скорее всего из за высоченных запросов его))

      0
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      Рейтинг: +633

      88serega88 1 час назад

      он реально на имбицила стал похож!!!

      0
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      Рейтинг: +647

      VVadic 1 час назад

      Сразу предлагают Хамон!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1797

      BlackMurder 2 часа назад

      Мож в Казахстан или Калмыкию?)))

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