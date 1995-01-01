Журналист Солхекол: «Бэйл будет зарабатывать в «Цзянсу Сунин» миллион в неделю»

Ранее сообщалось, что «Цзянсу Сунин» договорился о трансфере атакующего игрока мадридского «Реала» Гарета Бэйла. Репортер Кэв Солхекол рассказал детали готовящейся сделки.

«Представители Бэйла договорились, что игрок будет получать в Китае 1 миллион фунтов стерлингов в неделю. Еще немного работы и сделку завершат. Трансферное окно закрывается в Китае в среду, 31 июля», – написал Солхекол.