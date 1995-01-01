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    Журналист Солхекол: «Бэйл будет зарабатывать в «Цзянсу Сунин» миллион в неделю»

    Ранее сообщалось, что «Цзянсу Сунин» договорился о трансфере атакующего игрока мадридского «Реала» Гарета Бэйла. Репортер Кэв Солхекол рассказал детали готовящейся сделки.

    «Представители Бэйла договорились, что игрок будет получать в Китае 1 миллион фунтов стерлингов в неделю. Еще немного работы и сделку завершат. Трансферное окно закрывается в Китае в среду, 31 июля», – написал Солхекол.

    • Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан сказал, что клуб ищет новую команду Бэйлу.
    • Контракт футболиста с клубом рассчитан до 2022 года.
    • Бэйл выступает в Мадриде с 2013 года.

    Источник: Твиттер Кэва Солхекола

    Журналист Sky Sports. Аудитория в твиттере - более 189 тысяч подписчиков.

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2786

      Yev 25 минут назад

      Миллион в неделю... Кто может платить такие деньги, вернее чем можно заниматься чтобы платить такие деньги одному игроку? В Китае альтруисты, готовые продвигать футбол в убыток? Просто какое-то безумие

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