Журналист Солхекол: «Бэйл будет зарабатывать в «Цзянсу Сунин» миллион в неделю»

Миллион в неделю... Кто может платить такие деньги, вернее чем можно заниматься чтобы платить такие деньги одному игроку? В Китае альтруисты, готовые продвигать футбол в убыток? Просто какое-то безумие
Ранее сообщалось, что «Цзянсу Сунин» договорился о трансфере атакующего игрока мадридского «Реала» Гарета Бэйла. Репортер Кэв Солхекол рассказал детали готовящейся сделки.
«Представители Бэйла договорились, что игрок будет получать в Китае 1 миллион фунтов стерлингов в неделю. Еще немного работы и сделку завершат. Трансферное окно закрывается в Китае в среду, 31 июля», – написал Солхекол.
- Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан сказал, что клуб ищет новую команду Бэйлу.
- Контракт футболиста с клубом рассчитан до 2022 года.
- Бэйл выступает в Мадриде с 2013 года.
Источник: Твиттер Кэва Солхекола
Журналист Sky Sports. Аудитория в твиттере - более 189 тысяч подписчиков.