Капелло покинул пост главного тренера «Цзянсу Сунина»

Известный специалист Фабио Капелло покинул пост главного тренера китайского клуба «Цзянсу Сунин», сообщает пресс-служба китайской Суперлиги. В текущем сезоне команда под управлением итальянца в трех стартовых турах потерпела два поражения.

Известно, что у 71-летнего тренера были определенные разногласия с руководством клуба по вопросу трансферной политики. Стоит отметить также, что «Цзянсу Сунин» является четвертым клубом Суперлиге по величине бюджета.

Капелло пришел в китайский клуб в 2017 году, и занял 12-е место в своем первом сезоне в местной Суперлиге.