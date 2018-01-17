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    «Интер» подыскивает замену Рамиресу для «Цзянсу Сунин»

    Руководство «Интера» ищет варианты для приглашения в состав своей команды полузащитника китайского «Цзянсу Сунин» Рамиреса. В Милане рассчитывают завершить трансфер в январе.

    Для его ускорения «нерадзурри» готовы предложить коллегам из китайской Суперлиги на замену 30-летнему бразильцу подписать полузащитника «Хэбэй Чайна Форчун» Стефана Мбиа.

    Ранее сам Рамирес высказался положительно на счет идеи перехода в «Интер». В сезоне-2017 полузащитник провел в чемпионате Китая 23 матча, в которых забил семь голов и отдал три результативные передачи.

    Источник: Gianlucadimarzio

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    17.01.2018 07:54
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