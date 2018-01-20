«Интер» хочет приобрести Ковачича, если сорвется переход Рамиреса

Полузащитник «Реала» Матео Ковачич может вернуться в Серию А.

Заинтересованность в 23-летнем игроке проявляет «Интер», за который он уже выступал с 2013 по 2015 годы.

Хорват является запасным вариантом на тот случай, если «нерадзурри» не удастся подписать Рамиреса из «Цзянсу Сунин».

Сообщается, что «Интер» и «Реал» уже контактировали на предмет возможного трансфера футболиста.

В нынешнем сезоне Ковачич принял участие в 14 матчах, записав на свой счет одну голевую передачу.