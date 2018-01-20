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    «Интер» хочет приобрести Ковачича, если сорвется переход Рамиреса

    Полузащитник «Реала» Матео Ковачич может вернуться в Серию А.

    Заинтересованность в 23-летнем игроке проявляет «Интер», за который он уже выступал с 2013 по 2015 годы.

    Хорват является запасным вариантом на тот случай, если «нерадзурри» не удастся подписать Рамиреса из «Цзянсу Сунин».

    Сообщается, что «Интер» и «Реал» уже контактировали на предмет возможного трансфера футболиста.

    В нынешнем сезоне Ковачич принял участие в 14 матчах, записав на свой счет одну голевую передачу.

    Источник: Sport Mediaset

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    20.01.2018 13:59
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +28

      Вамфири 21 января 2018, 20:40

      Рамириса не знаю, а Ковачич неплохой трансфер!

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      Рейтинг: +12341

      DeStar 20 января 2018, 15:53

      Бредово это все, реалу и так тупо не хватает игроков. Молодого ПЗ отдавать ,когда скоро модрич свалит... глупо.

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      Рейтинг: +3508

      InterMilLano1908 > DeStar 21 января 2018, 08:19

      Да там у Зидана какая то вакханалия...

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