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    The Mirror: семья не поедет с Бэйлом в Китай и будет жить в Уэльсе

    Вингер «Реала» Гарет Бэйл в случае трансфера в китайский клуб будет жить в азиатской стране без своей семьи.

    По информации The Mirror, жена футболиста Эмма и трое детей планируют перебраться в Уэльс.

    Как рассказал изданию родственник валлийца, супружеская пара приняла такое решение совместно, понимая, что двум дочерям и сыну будет сложно адаптироваться к китайской культуре и языку.

    Ранее Marca сообщала, что Бэйл заключит с «Цзянсу Сунин» трехлетний контракт с зарплатой 22 миллиона евро в год.

    • Бэйл перешел в «Реал» из «Тоттенхэма» в 2013 году за 101 миллион евро.
    • Всего игрок провел за мадридскую команду 231 матч, забил 102 гола и сделал 65 результативных передач.
    • Его контракт с клубом рассчитан до июня 2022 года.

    Источник: The Mirror

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    Сегодня, 11:19
    Комментарии4
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      Рейтинг: +4073

      серега кашин 1 час назад

      срубит денег, а потом вернется и заиграет как и многие другие игроки

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      Рейтинг: +474

      АИН-27 2 часа назад

      Очень неправильное решение для Бэйла. Ему всего-то 30 лет, а уже себя закапывает. В Китай можно ехать после 33х. Зачем сейчас? Денег мало? Глупость.

      0
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      Рейтинг: +427

      JI e x a 2 часа назад

      неплохо жена устроилась, будет бабло от мужа получать и кайфовать в англии, пока тот с китайцами будет мяч гонять))) А потом Бейл вернется, а у него уже не трое, а четверо детей)))

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      Рейтинг: +3613

      Lester84 3 часа назад

      Жена Бэйла - не декабристка. В ссылку за мужем не поедет)))

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