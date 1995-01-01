The Mirror: семья не поедет с Бэйлом в Китай и будет жить в Уэльсе

Вингер «Реала» Гарет Бэйл в случае трансфера в китайский клуб будет жить в азиатской стране без своей семьи.

По информации The Mirror, жена футболиста Эмма и трое детей планируют перебраться в Уэльс.

Как рассказал изданию родственник валлийца, супружеская пара приняла такое решение совместно, понимая, что двум дочерям и сыну будет сложно адаптироваться к китайской культуре и языку.

Ранее Marca сообщала, что Бэйл заключит с «Цзянсу Сунин» трехлетний контракт с зарплатой 22 миллиона евро в год.