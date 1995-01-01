The Mirror: семья не поедет с Бэйлом в Китай и будет жить в Уэльсе

срубит денег, а потом вернется и заиграет как и многие другие игроки
Вингер «Реала» Гарет Бэйл в случае трансфера в китайский клуб будет жить в азиатской стране без своей семьи.
По информации The Mirror, жена футболиста Эмма и трое детей планируют перебраться в Уэльс.
Как рассказал изданию родственник валлийца, супружеская пара приняла такое решение совместно, понимая, что двум дочерям и сыну будет сложно адаптироваться к китайской культуре и языку.
Ранее Marca сообщала, что Бэйл заключит с «Цзянсу Сунин» трехлетний контракт с зарплатой 22 миллиона евро в год.
- Бэйл перешел в «Реал» из «Тоттенхэма» в 2013 году за 101 миллион евро.
- Всего игрок провел за мадридскую команду 231 матч, забил 102 гола и сделал 65 результативных передач.
- Его контракт с клубом рассчитан до июня 2022 года.