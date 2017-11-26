Источник: Рамирес и Пасторе согласились перейти в «Интер»

Состав «Интера» в ближайшее время могут пополнить Рамирес и Хавьер Пасторе, выступающие за «Цзянсу Сунин» и «ПСЖ» соответственно. Об этом сообщил ресурс Football Italia.

По информации источника, 30-летний бразилец рассчитывает покинуть китайский клуб в январе. Хавбек перешел в «Цзянсу» в январе-2016 из «Челси» за 25 миллионов. В текущем сезоне на его счету 11 голов и четыре голевые передачи в 32-х матчах. Портал Transfermarkt оценивает его в 12 миллионов евро.

Источник со ссылкой на L’Equipe сообщил о том, что 28-летний Пасторе также хочет уйти «ПСЖ» в период зимнего окна трансферов. Игрок сборной Аргентины в текущем клубном сезоне забил три гола и отдал одну результативную передачу в 10-ти играх на клубном уровне. Его цена по версии Transfermarkt – 20 миллионов.