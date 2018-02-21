«Спартак» отказался покупать Тейшейру из-за нового лимита на легионеров

В период зимнего окна переходов «Спартак» отказался от идеи покупки Алекса Тейшейры из «Цзянсу Сунин», сообщает Sport24.

«Причиной стало большое количество в команде иностранных футболистов, а также скорое изменение лимита на легионеров в РФПЛ. Летом клуб может вернуться к кандидатуре бразильца», – говорится в заметке источника.

Бразилец пополнил состав китайского клуба в феврале 2016 года. Сумма его перехода из «Шахтера» составила 50 миллионов евро. За донецкий клуб пятикратный чемпион Украины выступал на протяжении пяти лет.

В октябре «Бомбардир» писал о том, что на 28-летнего футболиста претендует «Интер».