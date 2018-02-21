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    «Спартак» отказался покупать Тейшейру из-за нового лимита на легионеров

    В период зимнего окна переходов «Спартак» отказался от идеи покупки Алекса Тейшейры из «Цзянсу Сунин», сообщает Sport24.

    «Причиной стало большое количество в команде иностранных футболистов, а также скорое изменение лимита на легионеров в РФПЛ. Летом клуб может вернуться к кандидатуре бразильца», – говорится в заметке источника.

    Бразилец пополнил состав китайского клуба в феврале 2016 года. Сумма его перехода из «Шахтера» составила 50 миллионов евро. За донецкий клуб пятикратный чемпион Украины выступал на протяжении пяти лет.

    В октябре «Бомбардир» писал о том, что на 28-летнего футболиста претендует «Интер».

    Источник: Sport24

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    21.02.2018 18:01
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    Комментарии13
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2726

      a_who 22 февраля 2018, 08:05

      Ну и к лучшему )))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +651

      andrebest4 21 февраля 2018, 20:35

      а что на **** уже нет ничего так к али подались

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert 21 февраля 2018, 19:46

      Переживать по этому поводу нет причин.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1343

      Ахимас Вельде 21 февраля 2018, 19:44

      Это верное решение.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 21 февраля 2018, 19:22

      ну зеня купит значит

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4729

      СШГЭС 21 февраля 2018, 19:20

      За такие деньги Спартак никого не купит.

      8
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 21 февраля 2018, 19:07

      Что за мода, покупать все в Китае.

      12
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 21 февраля 2018, 19:04

      этот источник с бодуна что ли?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +145

      спартак спартаков 1 21 февраля 2018, 19:01

      и не нужен

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1691

      Антон bx14e 21 февраля 2018, 18:53

      Новый-это какой?

      0
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