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  • «Спартак» отказался покупать Тейшейру из-за нового лимита на легионеров

«Спартак» отказался покупать Тейшейру из-за нового лимита на легионеров

21 февраля 2018, 18:01
16

В период зимнего окна переходов «Спартак» отказался от идеи покупки Алекса Тейшейры из «Цзянсу Сунин», сообщает Sport24.

«Причиной стало большое количество в команде иностранных футболистов, а также скорое изменение лимита на легионеров в РФПЛ. Летом клуб может вернуться к кандидатуре бразильца», – говорится в заметке источника.

Бразилец пополнил состав китайского клуба в феврале 2016 года. Сумма его перехода из «Шахтера» составила 50 миллионов евро. За донецкий клуб пятикратный чемпион Украины выступал на протяжении пяти лет.

В октябре «Бомбардир» писал о том, что на 28-летнего футболиста претендует «Интер».

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак Цзянсу Сунин Бразилия Тейшейра Алекс
Комментарии (16)
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DOCTOR PENALTY
1519225516
НУЖЕН ЗАЩИТНИК СЕРЬЁЗНОГО УРОВНЯ!
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Полная Канистра
1519226169
а что китаёзы его уже сплавляют ? чем он там провинился что так быстро от него избавляются
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VVM1964
1519227632
" Летом клуб может вернуться к кандидатуре бразильца " - а что летом лимит отменят ?
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спартак спартаков 1
1519228900
и не нужен
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Одинокий волк Маквейд
1519229270
Что за мода, покупать все в Китае.
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СШГЭС
1519230036
За такие деньги Спартак никого не купит.
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Ахимас Вельде
1519231450
Это верное решение.
Ответить
zigbert
1519231575
Переживать по этому поводу нет причин.
Ответить
andrebest4
1519234551
а что на **** уже нет ничего так к али подались
Ответить
a_who
1519275950
Ну и к лучшему )))
Ответить
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