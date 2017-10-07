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    «Интер» зимой намерен взять в аренду у «Цзянсу Сунин» Рамиреса или Тейшейру

    «Интер» может зимой арендовать у «Цзянсу Сунин» полузащитника. Речь идет о Рамиресе или Алексе Тейшейре.

    Сезон в китайской Суперлиге завершается в ноябре, поэтому, отмечается, как минимум один из игроков может быть без проблем отпущен в аренду в январе.

    Рамирес перешел в «Цзянсу Сунин» из «Челси» за 28 миллионов евро в начале 2016 года. За это время он провел 31 матч, забив 11 голов и сделав две результативные передачи. Тейшейра был куплен у донецкого «Шахтера» за 50 миллионов в феврале того же года. В текущем сезоне футболист записал на свой счет девять мячей и шесть голевых передач в 25-ти встречах.

    Источник: Football Italia

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    07.10.2017 14:42
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