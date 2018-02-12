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    Арустамян: «Агенты активно предлагают Тейшейру «Спартаку» и «Зениту»

    Комментатор и инсайдер Нобель Арустамян сообщил, что агенты полузащитника «Цзянсу Сунин» Алекса Тейшейры пытаются трудоустроить 28-летнего экс-игрока донецкого «Шахтера» в РФПЛ. По его информации, бразильца предлагают «Спартаку» и «Зениту».

    «Вчера коллеги рассказали, что агенты активно предлагают экс-футболиста «Арсенала» и «Манчестер Сити» Самира Насри «Зениту». Охотно в это верю, так как еще совсем недавно, месяц назад, Насри предлагали другому клубу РФПЛ – «Спартаку». Но красно-белые даже не стали всерьез рассматривать этот вариант и предпочли другого франко-алжирца – Софьяна Ханни.

    Кстати, не только Насри европейские агенты активно предлагают российскому рынку – в основном «Зениту» и «Спартаку». Еще один кандидат – Алекс Тейшейра. Тот самый бразилец, которые считался самым крутым в «Шахтере». Но тогда Тейшейра предпочел деньги, а не вариант с европейским клубом.

    Сейчас отношения между бразильцем и китайцами накалились, поэтому Тейшейра готов уехать в аренду на меньшую зарплату в другой чемпионат. Так что посредники активно звонят в «Зенит» и «Спартак» с этой идеей. Но, как мне кажется, устроить Тейшейру в Россию им будет не так просто, уж слишком большая зарплата у бразильца. Хотя в «Спартаке» играют уже два экс-футболиста «Шахтера» – Адриано и Фернандо, а «Зенит» продолжает поиски игроков в атакующую группу», – написал Арустамян в своем телеграм-канале.

    Источник: Бомбардир.ру

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    12.02.2018 16:23
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +7520

      серега кашин 12 февраля 2018, 20:59

      вряд ли он пойдет на меньшую зп

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 12 февраля 2018, 19:54

      Не те ли самые это агенты, что продают Вериссимо?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 12 февраля 2018, 19:11

      если не знают куда его пристроить значит товар не очень то)

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 12 февраля 2018, 19:04

      Интересно, а вдруг как Паулинье расскроется после возвращения из Китая!? Но в такой исход особо не верю!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 12 февраля 2018, 18:23

      Насри наверное не в курсе, что с такой фамилией в Россию ему нельзя.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +163

      Nimnul 12 февраля 2018, 18:16

      У Тейшейра был вариант с "Ливерпулем",но жадность к деньгам выходца из бразильских фавел взяла верх над амбициями классного футболиста,каковым был Алекс. И вот расплата.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3282

      woyser 12 февраля 2018, 17:46

      А фули, инфа именно для спартака и Зенита, для более рейтингового сра....ика. Веселуха))

      1
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    • ...
      Рейтинг: +957

      Куртуазные манеры 12 февраля 2018, 17:37

      Ханни звучит приятнее Насри.

      8
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3282

      woyser > Куртуазные манеры 12 февраля 2018, 17:47

      Но Насри круче)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +70

      росс 12 февраля 2018, 17:32

      Армянское радио сообщает болельщикам очередную новость через своего представителя. А сколько сплетен нам ещё предстоит услышать от Нобеля до закрытия трансферного окна!!!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5691

      Eddyson 12 февраля 2018, 17:20

      Шнобель продолжает строчить новости в надежде хоть чего-нибудь угадать.

      6
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