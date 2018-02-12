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  • Арустамян: «Агенты активно предлагают Тейшейру «Спартаку» и «Зениту»

Арустамян: «Агенты активно предлагают Тейшейру «Спартаку» и «Зениту»

12 февраля 2018, 16:23
16

Комментатор и инсайдер Нобель Арустамян сообщил, что агенты полузащитника «Цзянсу Сунин» Алекса Тейшейры пытаются трудоустроить 28-летнего экс-игрока донецкого «Шахтера» в РФПЛ. По его информации, бразильца предлагают «Спартаку» и «Зениту».

«Вчера коллеги рассказали, что агенты активно предлагают экс-футболиста «Арсенала» и «Манчестер Сити» Самира Насри «Зениту». Охотно в это верю, так как еще совсем недавно, месяц назад, Насри предлагали другому клубу РФПЛ – «Спартаку». Но красно-белые даже не стали всерьез рассматривать этот вариант и предпочли другого франко-алжирца – Софьяна Ханни.

Кстати, не только Насри европейские агенты активно предлагают российскому рынку – в основном «Зениту» и «Спартаку». Еще один кандидат – Алекс Тейшейра. Тот самый бразилец, которые считался самым крутым в «Шахтере». Но тогда Тейшейра предпочел деньги, а не вариант с европейским клубом.

Сейчас отношения между бразильцем и китайцами накалились, поэтому Тейшейра готов уехать в аренду на меньшую зарплату в другой чемпионат. Так что посредники активно звонят в «Зенит» и «Спартак» с этой идеей. Но, как мне кажется, устроить Тейшейру в Россию им будет не так просто, уж слишком большая зарплата у бразильца. Хотя в «Спартаке» играют уже два экс-футболиста «Шахтера» – Адриано и Фернандо, а «Зенит» продолжает поиски игроков в атакующую группу», – написал Арустамян в своем телеграм-канале.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Цзянсу Сунин Спартак Зенит Тейшейра Алекс Арустамян Нобель
Комментарии (16)
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insider_retro
1518442238
Вряд ли соответствует действительности! В новостной ленте Бомбардира эта новость ещё меньше 5-ти дней, так что и обсуждать пока нечего!)))
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Svoysvoemubrat
1518443613
Вокруг Спартака агентов, как собак нерезаных, а всех Тейшейров не пристроишь.
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spamo77
1518444935
ну в Зенит не подходит по рассовой принадлежности,а нам думаю в атаку с нынешним составом тоже никчему
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Антимат
1518445083
Закончилась лафа в Китае, после ЧМ до наших тоже дойдет, надеюсь.
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Eddyson
1518445245
Шнобель продолжает строчить новости в надежде хоть чего-нибудь угадать.
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росс
1518445926
Армянское радио сообщает болельщикам очередную новость через своего представителя. А сколько сплетен нам ещё предстоит услышать от Нобеля до закрытия трансферного окна!!!
Ответить
Куртуазные манеры
1518446228
Ханни звучит приятнее Насри.
Ответить
Тraumtanzеr
1518449018
Насри наверное не в курсе, что с такой фамилией в Россию ему нельзя.
Ответить
Сильвербой
1518451451
Интересно, а вдруг как Паулинье расскроется после возвращения из Китая!? Но в такой исход особо не верю!
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OfaZavr
1518451898
если не знают куда его пристроить значит товар не очень то)
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