Арустамян: «Агенты активно предлагают Тейшейру «Спартаку» и «Зениту»

Комментатор и инсайдер Нобель Арустамян сообщил, что агенты полузащитника «Цзянсу Сунин» Алекса Тейшейры пытаются трудоустроить 28-летнего экс-игрока донецкого «Шахтера» в РФПЛ. По его информации, бразильца предлагают «Спартаку» и «Зениту».

«Вчера коллеги рассказали, что агенты активно предлагают экс-футболиста «Арсенала» и «Манчестер Сити» Самира Насри «Зениту». Охотно в это верю, так как еще совсем недавно, месяц назад, Насри предлагали другому клубу РФПЛ – «Спартаку». Но красно-белые даже не стали всерьез рассматривать этот вариант и предпочли другого франко-алжирца – Софьяна Ханни.

Кстати, не только Насри европейские агенты активно предлагают российскому рынку – в основном «Зениту» и «Спартаку». Еще один кандидат – Алекс Тейшейра. Тот самый бразилец, которые считался самым крутым в «Шахтере». Но тогда Тейшейра предпочел деньги, а не вариант с европейским клубом.

Сейчас отношения между бразильцем и китайцами накалились, поэтому Тейшейра готов уехать в аренду на меньшую зарплату в другой чемпионат. Так что посредники активно звонят в «Зенит» и «Спартак» с этой идеей. Но, как мне кажется, устроить Тейшейру в Россию им будет не так просто, уж слишком большая зарплата у бразильца. Хотя в «Спартаке» играют уже два экс-футболиста «Шахтера» – Адриано и Фернандо, а «Зенит» продолжает поиски игроков в атакующую группу», – написал Арустамян в своем телеграм-канале.