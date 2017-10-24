Агент: «Джан присоединится к «Ювентусу» летом»

Итальянский агент Стефано Антонелли выразил мнение, что полузащитник «Ливерпуля» Эмре Джан не будет продлевать с красными истекающий следующим летом контракт и присоединится к «Ювентусу».

Ранее неоднократно сообщалось об интересе туринского клуба к 23-летнему игроку.

«Я не могу вдаваться в подробности, но думаю, что Джан присоединится к «Ювентусу».

Переход Рамиреса из «Цзянсу Сунин» в «Интер»? Для меня это уже свершившийся факт», – сказал Антонелли.

В текущем сезоне Джан принял участие в 12-ти матчах, забил два гола и сделал две результативные передачи.