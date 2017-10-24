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    Агент: «Джан присоединится к «Ювентусу» летом»

    Итальянский агент Стефано Антонелли выразил мнение, что полузащитник «Ливерпуля» Эмре Джан не будет продлевать с красными истекающий следующим летом контракт и присоединится к «Ювентусу».

    Ранее неоднократно сообщалось об интересе туринского клуба к 23-летнему игроку.

    «Я не могу вдаваться в подробности, но думаю, что Джан присоединится к «Ювентусу».

    Переход Рамиреса из «Цзянсу Сунин» в «Интер»? Для меня это уже свершившийся факт», – сказал Антонелли.

    В текущем сезоне Джан принял участие в 12-ти матчах, забил два гола и сделал две результативные передачи.

    Источник: Tribalfootball

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    24.10.2017 14:55
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +5691

      Eddyson 25 октября 2017, 00:23

      Скатертью, как говорится, дорожка. Может в Юве раскроет свой потенциал. В Ливерпуле временами показывал достойный уровень, но не всегда.

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      Рейтинг: +136

      Avatar 2 24 октября 2017, 17:31

      Начали

      0
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      Рейтинг: +2909

      zatonn 24 октября 2017, 15:03

      Это что же, от герра Клоппа игроки разбегаться начинают?

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