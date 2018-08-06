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    «Интер» предлагает Модричу контракт, по истечении которого хорват сможет перейти в «Цзянсу Сунин»

    «Интер» предлагает полузащитнику «Реала» Луке Модричу контракт сроком на четыре года.

    В соглашение будет включен пункт, согласно которому хорват по истечении договора с миланцами перейдет в «Цзянсу Сунин», который будет платить ему хорошую зарплату с учетом его возраста.

    Китайская корпорация «Сунин Холдингс Груп» владеет 70% акций «Интера».

    Ранее сообщалось, что миланский клуб планирует взять Модрича в аренду на год за 15 миллионов, после чего выкупить права на 32-летнего футболиста за 25 миллионов.

    Источник: Corrieredellosport

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    06.08.2018 12:16
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +400

      Мария Мария 6 августа 2018, 15:30

      нееееет, Лукошко!!!! ты что??? никакого китая!!!!! там как в болоте бесследно сгинула куча классный футболистов...ненавижу китай за это, пусть бы в свой бадминтон играли и не выпендривались....вот вырастет моя дочка и отдерет этих китайчат...за халка с торресом

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      Рейтинг: +645

      alexis02lion 6 августа 2018, 12:59

      Система, как и в Манс Сити. Там в МЛС отправляют доигрывать или наоборот набираться опыта, а тут в Китай. Надо соглашаться, у Реала вечный конвейер и не факт, что эти 4 сезона он в Реале будет всегда основным, а в Интере конкурентов у него мало по позиции с учётом его уровня и мастерства.

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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 6 августа 2018, 12:42

      Согласится,Реал вряд ли такие финансовые гарантии предоставит...

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