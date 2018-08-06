«Интер» предлагает Модричу контракт, по истечении которого хорват сможет перейти в «Цзянсу Сунин»

нееееет, Лукошко!!!! ты что??? никакого китая!!!!! там как в болоте бесследно сгинула куча классный футболистов...ненавижу китай за это, пусть бы в свой бадминтон играли и не выпендривались....вот вырастет моя дочка и отдерет этих китайчат...за халка с торресом
«Интер» предлагает полузащитнику «Реала» Луке Модричу контракт сроком на четыре года.
В соглашение будет включен пункт, согласно которому хорват по истечении договора с миланцами перейдет в «Цзянсу Сунин», который будет платить ему хорошую зарплату с учетом его возраста.
Китайская корпорация «Сунин Холдингс Груп» владеет 70% акций «Интера».
Ранее сообщалось, что миланский клуб планирует взять Модрича в аренду на год за 15 миллионов, после чего выкупить права на 32-летнего футболиста за 25 миллионов.