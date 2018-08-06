«Интер» предлагает Модричу контракт, по истечении которого хорват сможет перейти в «Цзянсу Сунин»

«Интер» предлагает полузащитнику «Реала» Луке Модричу контракт сроком на четыре года.

В соглашение будет включен пункт, согласно которому хорват по истечении договора с миланцами перейдет в «Цзянсу Сунин», который будет платить ему хорошую зарплату с учетом его возраста.

Китайская корпорация «Сунин Холдингс Груп» владеет 70% акций «Интера».

Ранее сообщалось, что миланский клуб планирует взять Модрича в аренду на год за 15 миллионов, после чего выкупить права на 32-летнего футболиста за 25 миллионов.