Бывший игрок «Шахтера» может вернуться из Китая в Европу

Полузащитник «Цзянсу Сунин» Алекс Тейшейра может возобновить карьеру в Европе. Как сообщается, «Интер» рассматривает аренду бразильца. 27-летний футболист из-за лимита на легионеров не имеет постоянной игровой практики в своем нынешнем клубе. Хавбек известен по выступлениям за донецкий «Шахтер», который продал игрока в Китай в 2016 году за 50 миллионов евро.

В 2017 году Тейшейра провел в чемпионате Китая 15 матчей, в которых забил шесть голов и отдал две результативные передачи.