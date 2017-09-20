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    Бывший игрок «Шахтера» может вернуться из Китая в Европу

    Полузащитник «Цзянсу Сунин» Алекс Тейшейра может возобновить карьеру в Европе. Как сообщается, «Интер» рассматривает аренду бразильца. 27-летний футболист из-за лимита на легионеров не имеет постоянной игровой практики в своем нынешнем клубе. Хавбек известен по выступлениям за донецкий «Шахтер», который продал игрока в Китай в 2016 году за 50 миллионов евро.

    В 2017 году Тейшейра провел в чемпионате Китая 15 матчей, в которых забил шесть голов и отдал две результативные передачи.

    Источник: Football Italia

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    20.09.2017 12:33
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +643

      Михаил Шевченко 20 сентября 2017, 13:22

      Пример Паулиньо вдохнновляет...

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