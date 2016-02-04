«Шахтер» продал Тейшейру в «Цзянсу Сайнти» за 50 миллионов

Полузащитник донецкого "Шахтера" Алекс Тейшейра перешел в "Цзянсу Сайнти". Сообщается, что китайский клуб заплатил за трансфер бразильского футболиста 50 миллионов евро. Детали личного контракта игрока с его новой командой не разглашаются. Отметим, что ранее в текущее зимнее трансферное окно стан "Цзянсу Сайнти" пополнил хавбек "Челси" Рамирес.

В текущем сезоне Тейшейра в 26 матчах за "Шахтер" забил 26 голов и отметился пятью результативными передачами. Этой зимой 26-летний бразилец был близок к переходу в "Ливерпуль", но донецкий клуб отказался расставаться с игроком за 35 миллионов евро.