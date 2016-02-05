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    • Тейшейра: «Переход в «Цзянсу Сайнти» произошел молниеносно»

    Тейшейра: «Переход в «Цзянсу Сайнти» произошел молниеносно»

    Полузащитник Алекс Тейшейра, покинувший "Шахтер", рассказал о том, как произошел трансфер.

    "Если честно, все произошло так быстро, что даже не успел до конца осознать. Конечно, я расстраиваюсь из-за того, что оставляю на Украине много друзей и людей, которых я знал. Буду очень скучать. Я пережил в "Шахтере" много счастливых моментов. Завоевал как различные трофеи, так и уважение к себе. Сейчас я готов двигаться к новым целям и открытиям в своей жизни. Может, когда-нибудь вернусь, никто не знает свою судьбу.

    Все случилось очень быстро, буквально молниеносно. Я был в аэропорту, отправлялся в расположение "горняков". И тут позвонил мой агент. Сказал, что "Шахтеру" пришло предложение на 50 миллионов. Я сразу задумался, будет ли это хорошо для меня, семьи, клуба, и принял соответствующее решение. На самом деле я мог даже не приезжать сюда, в Испанию, но захотел встретиться с теми людьми, которых очень люблю и которые любят меня. Приехал попрощаться по-человечески", – сказал Тейшейра.

    Источник: ФК «Шахтер»

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    05.02.2016 11:50
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    Комментарии (2)
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    алекс88
    1454665665
    Ну теперь путь в сборную закрыт,зато при деньгах будет
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    ologreds
    1694996279
    numo456957
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