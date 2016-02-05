Тейшейра: «Переход в «Цзянсу Сайнти» произошел молниеносно»

Полузащитник Алекс Тейшейра, покинувший "Шахтер", рассказал о том, как произошел трансфер.

"Если честно, все произошло так быстро, что даже не успел до конца осознать. Конечно, я расстраиваюсь из-за того, что оставляю на Украине много друзей и людей, которых я знал. Буду очень скучать. Я пережил в "Шахтере" много счастливых моментов. Завоевал как различные трофеи, так и уважение к себе. Сейчас я готов двигаться к новым целям и открытиям в своей жизни. Может, когда-нибудь вернусь, никто не знает свою судьбу.



Все случилось очень быстро, буквально молниеносно. Я был в аэропорту, отправлялся в расположение "горняков". И тут позвонил мой агент. Сказал, что "Шахтеру" пришло предложение на 50 миллионов. Я сразу задумался, будет ли это хорошо для меня, семьи, клуба, и принял соответствующее решение. На самом деле я мог даже не приезжать сюда, в Испанию, но захотел встретиться с теми людьми, которых очень люблю и которые любят меня. Приехал попрощаться по-человечески", – сказал Тейшейра.