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    Экс-полузащитник «Шахтера» Тейшейра стал игроком «Бешикташа»

    «Бешикташ» объявил о заключении контракта с бывшим хавбеком «Шахтера» Алексом Тейшейрой.

    Соглашение между сторонами рассчитано до 30 июня 2023 года. Футболист присоединился к турецкому клубу на правах свободного агента.

    • Тейшейра выступал за «Шахтер» с 2010 по 2015 год.
    • Последняя команда бразильца – «Цзянсу Сунин».
    • Рыночная стоимость игрока – 7 миллионов евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный твиттер «Бешикташа»

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    Сегодня, 17:38
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2340

      Валерий2705 1 час назад

      Если наберёт форму, норм такое усиление. В Шахтёре он был очень хорош.

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