Экс-полузащитник «Шахтера» Тейшейра стал игроком «Бешикташа»

«Бешикташ» объявил о заключении контракта с бывшим хавбеком «Шахтера» Алексом Тейшейрой.

Соглашение между сторонами рассчитано до 30 июня 2023 года. Футболист присоединился к турецкому клубу на правах свободного агента.