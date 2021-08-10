Экс-полузащитник «Шахтера» Тейшейра стал игроком «Бешикташа»

Если наберёт форму, норм такое усиление. В Шахтёре он был очень хорош.
«Бешикташ» объявил о заключении контракта с бывшим хавбеком «Шахтера» Алексом Тейшейрой.
Соглашение между сторонами рассчитано до 30 июня 2023 года. Футболист присоединился к турецкому клубу на правах свободного агента.
- Тейшейра выступал за «Шахтер» с 2010 по 2015 год.
- Последняя команда бразильца – «Цзянсу Сунин».
- Рыночная стоимость игрока – 7 миллионов евро.
Bekleyiş sona erdi...Huzurlarınızda Alex Teixeira Santos! #BüyükBuluşma pic.twitter.com/BeSeMi659W— Beşiktaş JK (@Besiktas) August 10, 2021