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    Тейшейра – самый дорогой свободный агент. Рауш, Муса и Еременко – в топ-10

    Портал Transfermarkt опубликовал рейтинг самых дорогих свободных агентов. В топ-10 попали три футболиста, ранее выступавших в РПЛ.

    Рейтинг возглавил экс-форвард «Шахтера» Алекс Тейшейра (7 миллионов евро). Вторым стал бывший нападающий «Атлетико» Диего Коста (6 миллионов).

    Четвертое место в рейтинге у бывшего нападающего ЦСКА Ахмеда Мусы (4 миллиона евро). Экс-полузащитник «Ростова» Роман Еременко – шестой (2 миллиона). Бывший защитник «Динамо» Константин Рауш занимает девятое место (1,8 миллиона).

    Полностью топ-10 выглядит так:

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    Источник: Transfermarkt

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    Сегодня, 11:24
    Комментарии1
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      Рейтинг: +351

      Pudddle 1 час назад

      А лысый мусор тут каким боком? гы-гы-гы

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