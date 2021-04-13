Тейшейра – самый дорогой свободный агент. Рауш, Муса и Еременко – в топ-10

Портал Transfermarkt опубликовал рейтинг самых дорогих свободных агентов. В топ-10 попали три футболиста, ранее выступавших в РПЛ.
Рейтинг возглавил экс-форвард «Шахтера» Алекс Тейшейра (7 миллионов евро). Вторым стал бывший нападающий «Атлетико» Диего Коста (6 миллионов).
Четвертое место в рейтинге у бывшего нападающего ЦСКА Ахмеда Мусы (4 миллиона евро). Экс-полузащитник «Ростова» Роман Еременко – шестой (2 миллиона). Бывший защитник «Динамо» Константин Рауш занимает девятое место (1,8 миллиона).
Полностью топ-10 выглядит так:
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Источник: Transfermarkt