Кандидат в президенты «Васко да Гамы» хочет пригласить в команду Ибрагимовича, Балотелли, Туре, Джовинко и Тейшейру

Кандидат в президенты «Васко да Гамы» Луис Роберто Левен Сиано намерен в случае избрания позвать в команду нескольких именитых футболистов.

По информации AS, речь идет о Златане Ибрагимовиче («Милан»), Марио Балотелли («Брешиа»), Яя Туре («Циндао Хайню»), Себастьяне Джовинко («Аль-Хиляль») и Алексе Тейшейре («Цзянсу Сунин»).