да мало кто поедет в страну из иностранцев, где правят бандюганы
Кандидат в президенты «Васко да Гамы» Луис Роберто Левен Сиано намерен в случае избрания позвать в команду нескольких именитых футболистов.
По информации AS, речь идет о Златане Ибрагимовиче («Милан»), Марио Балотелли («Брешиа»), Яя Туре («Циндао Хайню»), Себастьяне Джовинко («Аль-Хиляль») и Алексе Тейшейре («Цзянсу Сунин»).
- В прошлом сезоне «Васко да Гама» заняла в чемпионате Бразилии только 12-е место.
- Выборы президента клуба запланированы на ноябрь этого года.