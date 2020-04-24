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    Кандидат в президенты «Васко да Гамы» хочет пригласить в команду Ибрагимовича, Балотелли, Туре, Джовинко и Тейшейру

    Кандидат в президенты «Васко да Гамы» Луис Роберто Левен Сиано намерен в случае избрания позвать в команду нескольких именитых футболистов.

    По информации AS, речь идет о Златане Ибрагимовиче («Милан»), Марио Балотелли («Брешиа»), Яя Туре («Циндао Хайню»), Себастьяне Джовинко («Аль-Хиляль») и Алексе Тейшейре («Цзянсу Сунин»).

    • В прошлом сезоне «Васко да Гама» заняла в чемпионате Бразилии только 12-е место.
    • Выборы президента клуба запланированы на ноябрь этого года.

    Источник: AS

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +4937

      серега кашин 1 час назад

      да мало кто поедет в страну из иностранцев, где правят бандюганы

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