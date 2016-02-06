Клопп прокомментировал переход Тейшейры в «Цзянсу Сайнти»

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп не считает проблемой сорвавшийся трансфер полузащитника "Шахтера" Алекса Тейшейры в свой клуб.
"Если тебе 26, и ты получил такое предложение, то ты над ним обязательно задумаешься. Полагаю, Тейшейра решил финансовые проблемы своих родственников на поколения вперед. Это хорошая новость для его семьи.
Для меня это не проблема. В футболе это обычное дело", – сказал Клопп.
Напомним, что Тейшейра перешел в китайский "Цзянсу Сайнти" за 50 миллионов евро.
Источник: Liverpool Echo