Брайтенрайтер: «Уход Тейшейры никак не отразится на игре «Шахтера»

Главный тренер "Шальке" Андре Брайтенрайтер рассказал о готовности своей команды накануне первого матча 1/16 финала Лиги Европы против "Шахтера", который пройдет во Львове.

"Лига Европы в дополнение к Лиге чемпионов также обладает множеством традиций. В этом турнире участвует много больших, именитых команд. В том числе мы и "Шахтер"! Я могу сказать, что это очень опытная команда, которая показывает высокий уровень игры. Именно поэтому матч будет особенно сложным. Чтобы показать себя надлежащим образом, нам нужно выложиться на полную.

Несмотря на то, что "Шахтер" испытывает некоторые трудности с составом и команду покинул Алекс Тейшейра, это никак не отразится на игре. В их составе есть очень высококлассные бразильские футболисты, они действуют на высоких скоростях, создают множество голевых моментов. "Шахтер" не будет играть слабее. С другой стороны, у нас есть определенное преимущество, поскольку соперник проводил лишь товарищеские матчи. Однако нам с первых минут нужно будет идти вперед, завладеть инициативой. Постараемся взять реванш за поражение 11-летней давности.

Все, кто приехал, находятся в соответствующей форме. Мы подобрали состав так, чтобы показать себя наилучшим образом. Думаю, мы покажем игру, достойную нашего соперника.

Почему отсутствует Франко Ди Санто? По разным причинам, в том числе из-за небольшой травмы. Поэтому мы были вынуждены привлечь других футболистов. В частности, Аого и Чупо-Мотинга. Одно место в нападении освободилось, и с большой долей вероятности могу сказать, что Чупо-Мотинг займет эту позицию", - рассказал Брайтенрайтер на предматчевой пресс-конференции.

Первый матч 1/16 финала Лиги Европы "Шахтер" - "Шальке" состоится в четверг, 18 февраля. Свисток о начале встречи прозвучит в 23:05 по московскому времени.