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  • Палкин: «Если бы не решение Тейшейры, мы не продавали бы его даже за 50 миллионов»

Палкин: «Если бы не решение Тейшейры, мы не продавали бы его даже за 50 миллионов»

7 февраля 2016, 06:03
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Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин прокомментировал переход полузащитника Алекса Тейшейры в китайский "Цзянсу Сайнти" за 50 миллионов евро.

"Наша позиция, включая Луческу, была — сохранить весь состав до конца сезона, и мы придерживались этой идеи даже тогда, когда поступило предложение от "Ливерпуля". Однако одно дело – как мы хотим, но другое – как повернулась ситуация. Никто не предполагал, что выйдет китайский клуб и сделает такое предложение.

Мы могли поставить клаусулу и в сумме 100 млн. Это уже зависит от переговорного процесса. Я говорил так: у кого есть серьезные намерения – пусть приходят. Но я не говорил, что мы его отпустим только за 70 млн. Когда нам предложили 50, прежде всего, мы переговорили с Алексом, он посоветовался с семьей и принял решение уйти, согласившись на предложение китайского клуба. Если бы не решение Тейшейры, не продавали бы его даже за 50 млн евро. Мы не имели морального права отказать игроку, так как предложенные условия его устроили. Нам было бы сложно управлять коллективом, если бы при тех условиях, которые были предложены игроку и клубу, мы бы сказали "нет", - сказал Палкин.

Источник: UA-Футбол
Украина. Премьер-Лига Украина Шахтер Цзянсу Сунин Тейшейра Алекс
Комментарии (1)
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DarkJoy
1454835060
бабосы все решают...
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