«Бешикташ» хочет подписать Кабелла из «Краснодара» на замену Тейшейре

Да уж, Китай не прошел для Тейшейры бесследно. А как был хорош в Шахтёре, пошел за деньгами, насытился, решил и в футбол поиграть. Поздно, надо было делать наоборот.
«Бешикташ» претендует на полузащитника «Краснодара» Реми Кабелла.
Турецкий клуб видит в 31-летнем футболисте замену для Алекса Тейшейры, который не оправдал ожиданий.
- Рыночная стоимость француза – 9 миллионов евро.
- Его контракт с «Краснодаром» истекает следующим летом.
- В текущем сезоне Кабелла забил 4 гола и сделал 7 ассистов в 18 матчах.
Источник: Fotomac
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