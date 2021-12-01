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    «Бешикташ» хочет подписать Кабелла из «Краснодара» на замену Тейшейре

    «Бешикташ» претендует на полузащитника «Краснодара» Реми Кабелла.

    Турецкий клуб видит в 31-летнем футболисте замену для Алекса Тейшейры, который не оправдал ожиданий.

    • Рыночная стоимость француза – 9 миллионов евро.
    • Его контракт с «Краснодаром» истекает следующим летом.
    • В текущем сезоне Кабелла забил 4 гола и сделал 7 ассистов в 18 матчах.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Fotomac

    Спортивная турецкая газета, основанная в 1991 году. Тираж составляет более 74 тысяч экземпляров.

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2606

      Валерий2705 29 минут назад

      Да уж, Китай не прошел для Тейшейры бесследно. А как был хорош в Шахтёре, пошел за деньгами, насытился, решил и в футбол поиграть. Поздно, надо было делать наоборот.

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