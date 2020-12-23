Экс-игрок «Шахтера» Тейшейра просит в Китае контракт на 80 миллионов. В обмен он согласится играть за сборную Китая

Китайские футбольные власти предложили форварду «Цзянсу Сунин» Алексу Тейшейре выступать за сборную Китая. В обмен бразилец запросил контракт с клубом на 80 миллионов евро.
Сейчас футболист зарабатывает 450 тысяч евро в неделю. Он входит в топ самых высокооплачиваемых игроков чемпионата Китая. Если Тейшейра согласится выступать за китайскую сборную, то сможет принять участие в отборе чемпионата мира-2022.
- «Шахтер» продал Тейшейру в Китай в 2016 году за 50 миллионов евро.
- В сезоне чемпионата Китая 2020 года бразилец провел 19 матчей, забил 10 голов, сделал 4 результативные передачи.
- Единственный раз китайцы участвовали в чемпионате мира в 2002 году.
Источник: South China Morning Post
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