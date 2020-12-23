Экс-игрок «Шахтера» Тейшейра просит в Китае контракт на 80 миллионов. В обмен он согласится играть за сборную Китая

Китайские футбольные власти предложили форварду «Цзянсу Сунин» Алексу Тейшейре выступать за сборную Китая. В обмен бразилец запросил контракт с клубом на 80 миллионов евро.

Сейчас футболист зарабатывает 450 тысяч евро в неделю. Он входит в топ самых высокооплачиваемых игроков чемпионата Китая. Если Тейшейра согласится выступать за китайскую сборную, то сможет принять участие в отборе чемпионата мира-2022.