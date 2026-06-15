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В Бразилии разочарованы работой Анчелотти

Сегодня, 15:57
9

Фабио Лусиано, бывший защитник сборной Бразилии, назвал разочаровывающей работу Карло Анчелотти на посту главного тренера национальной команды.

Экс-футболист, ныне комментатор ESPN Brazil, оценил выступление бразильцев на чемпионате мира-2026.

«Разочаровывающе. Не назову это ужасным – из уважения к процессу. Анчелотти работает всего год, и мы говорим об условиях, которые у него есть, о его резюме. Но, на мой взгляд, сборная могла бы играть намного лучше и иметь более отлаженную коллективную идею.

Он гигантская фигура, победитель на клубном уровне, но пока в сборной Бразилии мы не увидели ничего нового», – сказал Фабио Лусиано.

  • Карло Анчелотти возглавил сборную Бразилии летом 2025 года.
  • На клубном уровне итальянец выигрывал Лигу чемпионов с «Миланом» и «Реалом», а также становился чемпионом Англии, Испании, Италии, Германии и Франции.
  • В 1-м туре ЧМ-2026 Бразилия сыграла вничью с Марокко (1:1).

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Источник: ESPN
Чемпионат мира Бразилия. Серия А Бразилия Анчелотти Карло
Комментарии (9)
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stas-kst
1781530760
Они и не заиграют, пока сами не захотят
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АК 68
1781531373
По одному матчу судить не стоит, тем более, что противостоял им сильный соперник.
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zigbert
1781532164
Прошли те времена когда Бразилия была на голову выше остальных соперников.
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TOMSON
1781532768
Не понимаю этого хейта. Из всего того, что сыграно это был самый качественный матч. У обеих команд был план и они его придерживались) При этом Бразильцы против такой обороны давненько не играли. По мне так все у них нормально. Получили пищу для размышления и теперь есть два матча, чтоб что-то перестроить.. На прошлом ЧМ Аргентинцы первый тур проиграли и ничего затащили.. А тут уже и тренер не тот и игра не игра..
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Таврида
1781533573
Просто на состав сборной Бразилии посмотреть, бабизян Винисиус чего стоит. Раньше Ромарио, Бебето, Роналдо были, из камна конфетку не слепишь.
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Garrincha58
1781536535
Сейчас в Бразилии кризис нет приличных игроков ну или очень мало, а чтобы создать боеспособный коллектив надо время и не брать в сборную кого попало особенно из Европы звёзд идущих уже к закату игроцкой карьеры. Ну и естественно Карло никогда не брался за работу тренера в сборной она отличается от клубной
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