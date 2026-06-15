В Бразилии разочарованы работой Анчелотти

Фабио Лусиано, бывший защитник сборной Бразилии, назвал разочаровывающей работу Карло Анчелотти на посту главного тренера национальной команды.

Экс-футболист, ныне комментатор ESPN Brazil, оценил выступление бразильцев на чемпионате мира-2026.

«Разочаровывающе. Не назову это ужасным – из уважения к процессу. Анчелотти работает всего год, и мы говорим об условиях, которые у него есть, о его резюме. Но, на мой взгляд, сборная могла бы играть намного лучше и иметь более отлаженную коллективную идею.

Он гигантская фигура, победитель на клубном уровне, но пока в сборной Бразилии мы не увидели ничего нового», – сказал Фабио Лусиано.