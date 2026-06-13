Стало известно, сыграет ли Неймар в первом матче сборной Бразилии на ЧМ-2026

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти ответил на вопрос о состоянии травмированного Неймара.

По его словам, нападающий не успеет восстановиться к первому матчу команды на чемпионате мира против Марокко (14 июня, 01:00 мск).

«Неймар усердно работает над тем, чтобы вернуться в строй как можно скорее. Ожидается, что он восстановится и присоединится к команде на следующей неделе», – сообщил Анчелотти.