Мостовой спрогнозировал исход матча Бразилия – Марокко

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча чемпионата мира-2026 между Бразилией и Марокко.

«Марокко в последние годы стала очень сильной командой. Их уже везде знают, футболисты на виду, многие играют в хороших клубах. На ЧМ-2022 они дошли до полуфинала и в итоге стали четвертыми – это вообще огромный результат для африканской сборной. Поэтому здесь будет очень интересно, это не тот соперник, которого можно просто пройти на классе.

Я давно не видел Бразилию в деле именно на таком уровне, а Марокко мы последние годы как раз видели хорошо. Команда организованная, быстрая, с характером, может создать проблемы любому. В первом туре всегда непросто: все только входят в турнир, цена ошибки большая, никто не хочет сразу терять очки.

Но хотим мы этого или нет, Бразилия при любой команде остается Бразилией. У них впереди всегда есть футболисты, которые могут решить момент индивидуально. Марокко точно поборется, но все-таки класс бразильцев должен сказаться. Думаю, здесь будет тяжелая победа Бразилии – примерно 2:1», – сказал Мостовой.