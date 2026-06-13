Аршавин вынес вердикт Неймару

Андрей Аршавин считает ошибкой включение Неймара в итоговую заявку сборной Бразилии на чемпионат мира.

– Ещe один из главных сценариев – это Неймар. Его возвращение в сборную. Вы видели, что было в Бразилии, там праздник. Для вас он какой-то особый футболист?

– Мне он нравится. Но они зря его взяли.

– Почему?

– Ну, он не тот.