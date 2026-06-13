Аршавин вынес вердикт Неймару

Андрей Аршавин считает ошибкой включение Неймара в итоговую заявку сборной Бразилии на чемпионат мира.
– Ещe один из главных сценариев – это Неймар. Его возвращение в сборную. Вы видели, что было в Бразилии, там праздник. Для вас он какой-то особый футболист?
– Мне он нравится. Но они зря его взяли.
– Почему?
– Ну, он не тот.
- Неймар не играл за сборную с октября 2023 года.
- Он лучший бомбардир в истории «селесао» с 79 голами в 128 матчах.
- Бразильцы стартуют на ЧМ-2026 игрой с Марокко (14 июня, 01:00 мск).
Источник: «Чемпионат»