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Аршавин вынес вердикт Неймару

Вчера, 10:55
6

Андрей Аршавин считает ошибкой включение Неймара в итоговую заявку сборной Бразилии на чемпионат мира.

– Ещe один из главных сценариев – это Неймар. Его возвращение в сборную. Вы видели, что было в Бразилии, там праздник. Для вас он какой-то особый футболист?

– Мне он нравится. Но они зря его взяли.

– Почему?

– Ну, он не тот.

  • Неймар не играл за сборную с октября 2023 года.
  • Он лучший бомбардир в истории «селесао» с 79 голами в 128 матчах.
  • Бразильцы стартуют на ЧМ-2026 игрой с Марокко (14 июня, 01:00 мск).

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Источник: «Чемпионат»
Бразилия. Серия А Чемпионат мира Сантос Бразилия Аршавин Андрей Неймар
Комментарии (6)
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Тони Монтана Б
1781338130
Делаем ставки. Первая игра и снова "травма".
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Plyash
1781338265
В отличие от тебя , Андрейка , он своим болельщикам не впаривает куйню , типа " ваши надежды это ваши проблемы" , а сам поехал их решать . Мужчина , однако .
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kostiurminskiy
1781338527
Кого интересуют ставки на спорт, есть отличный сервис прогнозов. В Яндексе найдёте его по фразе «s t a v k a p r o g n o z r u». МАТЧ ТВ о них сюжет показывал. Работают с 2013 года. Все прогнозы играют до победы!
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_Sasha_
1781344341
Это бренд, даже на скамейке...
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