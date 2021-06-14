«Бешикташ» хочет подписать экс-игрока «Шахтера» Тейшейру

Бывший полузащитник «Шахтера» Алекс Тейшейра может продолжить карьеру в Турции.
По информации журналиста Николо Скиры, переговоры о переходе 31-летнего футболиста ведет «Бешикташ».
Клуб предложил бразильцу контракт по схеме «2+1» с зарплатой 2 миллиона евро в год и подписной бонус в размере 1,5 миллиона. Хавбек хочет зарабатывать 3 миллиона за сезон.
- Тейшейра выступал за «Шахтер» с 2010 по 2015 год.
- Сейчас он свободный агент. Последняя команда – «Цзянсу Сунин».
- Рыночная стоимость игрока – 7 миллионов евро.
Источник: Твиттер Николо Скиры