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«Бешикташ» хочет подписать экс-игрока «Шахтера» Тейшейру

14 июня 2021, 08:46

Бывший полузащитник «Шахтера» Алекс Тейшейра может продолжить карьеру в Турции.

По информации журналиста Николо Скиры, переговоры о переходе 31-летнего футболиста ведет «Бешикташ».

Клуб предложил бразильцу контракт по схеме «2+1» с зарплатой 2 миллиона евро в год и подписной бонус в размере 1,5 миллиона. Хавбек хочет зарабатывать 3 миллиона за сезон.

  • Тейшейра выступал за «Шахтер» с 2010 по 2015 год.
  • Сейчас он свободный агент. Последняя команда – «Цзянсу Сунин».
  • Рыночная стоимость игрока – 7 миллионов евро.

Источник: Твиттер Николо Скиры
Турция. Суперлига Бешикташ Тейшейра Алекс
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