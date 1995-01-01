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    «Бешикташ» хочет подписать экс-игрока «Шахтера» Тейшейру

    Бывший полузащитник «Шахтера» Алекс Тейшейра может продолжить карьеру в Турции.

    По информации журналиста Николо Скиры, переговоры о переходе 31-летнего футболиста ведет «Бешикташ».

    Клуб предложил бразильцу контракт по схеме «2+1» с зарплатой 2 миллиона евро в год и подписной бонус в размере 1,5 миллиона. Хавбек хочет зарабатывать 3 миллиона за сезон.

    • Тейшейра выступал за «Шахтер» с 2010 по 2015 год.
    • Сейчас он свободный агент. Последняя команда – «Цзянсу Сунин».
    • Рыночная стоимость игрока – 7 миллионов евро.

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    Источник: Твиттер Николо Скиры

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