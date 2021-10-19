Алекс Тейшейра - статистика
#7 | Полузащитник
|Имя
|Алекс
|Фамилия
|Тейшейра
|Команда
|Васко да Гама
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|6 января 1990 (33 года)
|Рост
|173
|Вес
|70
Стоимость:
€ 1,80
млн
|Имя
|Алекс
|Фамилия
|Тейшейра
|Команда
|Васко да Гама
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|6 января 1990 (33 года)
|Рост
|173
|Вес
|70
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Бешикташ
|3
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|24.11.2021
|1' -59'
|Бешикташ (Стамбул)
|1:2
|Аякс (Амстердам)
|03.11.2021
|46' -90'
|Спортинг (Лиссабон)
|4:0
|Бешикташ (Стамбул)
|19.10.2021
|1' -80'
|Бешикташ (Стамбул)
|1:4
|Спортинг (Лиссабон)
|47'