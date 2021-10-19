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    Алекс Тейшейра - статистика

    #7 | Полузащитник
    Имя Алекс
    Фамилия Тейшейра
    Команда Васко да Гама
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 6 января 1990 (33 года)
    Рост 173
    Вес 70
    Стоимость:
    € 1,80
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Бешикташ 3 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    24.11.2021 1' -59' Бешикташ (Стамбул) 1:2 Аякс (Амстердам)
    03.11.2021 46' -90' Спортинг (Лиссабон) 4:0 Бешикташ (Стамбул)
    19.10.2021 1' -80' Бешикташ (Стамбул) 1:4 Спортинг (Лиссабон)
    47'
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