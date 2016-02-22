Генеральный директор «Шахтера»: «Если бы Тейшейра сказал «нет», то не продали бы его и за 150 миллионов»

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин рассказал о подробностях трансфера полузащитника "горняков" Алекса Тейшейры в "Цзянсу Сунин".

"Была предложена сумма, которая является сегодня рекордной как для Китая, так и для Украины. Но мы не могли себе позволить сказать "нет", потому что как мы потом будем управлять коллективом, если мы за 50 млн не отпускаем? Это просто могло начать портить обстановку внутри коллектива, а для тренера это же проблема номер один.

Ты хочешь перейти? Да, хочу. Ты уверен? Да, уверен. Если бы Тейшейра сказал "нет", мы бы даже не вели переговоры, вне зависимости от того, какие бы там суммы нам не предлагали – 50, 100, 150 миллионов – не имеет значения", – отметил Палкин.