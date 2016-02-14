Луческу: «Переход в «Цзянсу Сунин» поможет Тейшейре обеспечить свою семью на несколько поколений вперед»

Главный тренер донецкого "Шахтера" Мирча Луческу рассказал о деталях трансфера полузащитника Алекса Тейшейры в китайский "Цзянсу Сунин".

"После переговоров с "Ливерпулем" я просил Алекса остаться в "Шахтере" до завершения сезона, чтобы помочь нам выиграть чемпионат. Делал акцент на том, насколько важно уйти из клуба именно на мажорной ноте. На тот момент по Тейшейре было только одно предложение – от "Ливерпуля". И мы решили подождать до конца сезона. Но тут в переговоры вступил китайский клуб. "Цзянсу Сунин" сделал предложение, от которого ни "Шахтер", ни игрок не могли отказаться. Речь шла о рекордной сумме. С финансовой точки зрения этот переход поможет Алексу Тейшейре обеспечить свою семью на несколько поколений вперед! Ведь футбол – это не только амбиции, мотивация, это еще и бизнес. У игроков очень короткая спортивная жизнь. Поэтому они должны думать о будущем.

Но мне кажется, Алекс надолго не задержится в Китае. На два-три года, не больше. Тейшейра еще молод. Китайцы знают: если Алекс будет демонстрировать хорошую игру, они вернут сумму трансфера в случае его перехода в европейский клуб в возрасте 28–29 лет, где он сможет выступать на высоком уровне еще лет 5. Возьмите такие большие клубы, как "Реал", "Барселона", ПСЖ, "Манчестер Сити" – основную обойму этих команд составляют футболисты старше 30 лет. Поэтому, когда Алекс получил предложение из Китая, я ему сказал: пользуйся этой возможностью, переходи туда, демонстрируй хорошую игру и потом возвращайся в Европу. Как пример, Виллиан, который уже через год перешел в европейский клуб", - поделился Луческу.